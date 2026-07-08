Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong: Giải quyết ngay tình trạng thiếu hụt biên chế ở một số vị trí

Sáng 8-7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố về kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Cắt giảm các hoạt động hình thức

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết, cán bộ mặt trận ở cơ sở hiện chịu áp lực lớn do các chỉ đạo ngành dọc từ Trung ương và thành phố dồn xuống một cơ quan chung cấp xã.

Để giảm áp lực cho cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quyết liệt cắt giảm các hoạt động hình thức; thống nhất gộp chung một bảng điểm, sắp xếp chung một cụm thi đua để chấm điểm một lần; ban hành định hướng tuyên truyền chung và chọn lọc, tập trung vào các phong trào cốt lõi.

Tuy nhiên, một số nơi rút bớt cán bộ hoạt động của khối mặt trận. Do đó, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh kiến nghị Thường trực Thành ủy yêu cầu các khối tự sắp xếp công việc nội bộ, không làm hao hụt nguồn nhân sự vốn đã ít của khối đoàn thể.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh VIỆT DŨNG

Thông tin về hoạt động của Liên đoàn Lao động TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM Võ Khắc Thái cho biết, đơn vị đã hoàn tất quy trình và chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền đề án thành lập Quỹ lao động sáng tạo. Quỹ được hình thành trên cơ sở Giải thưởng Tôn Đức Thắng, nhằm tạo nguồn lực thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và vinh danh công nhân lao động giỏi, có thu nhập cao trên địa bàn.

Liên quan đến hoạt động của Hội Nông dân TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thành Trung kiến nghị thành phố quan tâm, bố trí cơ sở nhà công phù hợp để làm điểm giới thiệu sản phẩm OCOP; hoặc chỉ đạo lồng ghép đưa sản phẩm OCOP vào các điểm lưu trú, cơ sở du lịch của thành phố.

Hội nghị cũng nghe đại diện các ban tham mưu, giúp việc Thành ủy và đại diện UBND TPHCM trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan.

Tập trung đưa Nghị quyết 09 vào cuộc sống

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, quý 3 là thời điểm mang tính bước ngoặt. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phải tập trung cao độ, đưa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị vào cuộc sống một cách sinh động, cụ thể.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị rà soát lại kế hoạch hành động, bảo đảm tiêu chí rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị tâm thế chủ động đón đầu Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến được thông qua vào tháng 8-2026, từ đó tham mưu, hiến kế cho HĐND và UBND TPHCM xây dựng các nghị quyết, quy định bám sát thực tiễn.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu kết luận. Ảnh VIỆT DŨNG

Từ nay đến cuối năm, TPHCM phải tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu lớn của năm và của nhiệm kỳ, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Theo đồng chí Lê Quốc Phong, mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực tổng thể của cả hệ thống chính trị, vì vậy khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải trực tiếp tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng cho biết, trong quý 3, thành phố sẽ công bố Quy hoạch chung TPHCM. Quy hoạch này sẽ tác động lớn đến sự phát triển của thành phố, do đó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phải tính toán, điều chỉnh phương thức, địa bàn hoạt động, nội dung trọng tâm phù hợp với định hướng phát triển mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh để có biện pháp xử lý. Việc triển khai các hoạt động phải gắn chặt với nội dung, phong trào trọng điểm của thành phố; đồng thời tiếp tục rà soát các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy để xác lập rõ trách nhiệm công việc trong quý.

Về tổ chức bộ máy, đồng chí Lê Quốc Phong thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy UBND TPHCM xây dựng đề án biên chế chung của TPHCM trên tinh thần Nghị quyết 09.

Đồng chí khẳng định, việc giao biên chế sẽ không phân bổ “cào bằng”, mà dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế. Trước mắt, Ban Tổ chức Thành ủy giải quyết ngay tình trạng thiếu hụt biên chế ở một số vị trí đối với những đề xuất chính đáng nằm trong khung hiện tại, không phải chờ khung biên chế mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng giao Văn phòng Thành ủy khẩn trương tham mưu chỉ đạo đổi mới công tác báo cáo trong toàn hệ thống chính trị; trong đó tận dụng tối đa cơ sở dữ liệu dùng chung, kiên quyết cắt giảm các yêu cầu báo cáo hành chính gây áp lực không cần thiết đối với cơ sở.

Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC LỘC: Cắt giảm 56% phong trào chồng chéo, trùng lắp Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, thời gian qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã cắt giảm 56% các phong trào chồng chéo, trùng lắp, mang tính hình thức. Trong 6 tháng cuối năm, mọi hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phải bám sát chủ trương của thành phố, phối hợp đồng bộ để vận động nhân dân, an dân; đồng thời nâng cao uy tín, trách nhiệm và chức năng đại diện của hệ thống. Đồng chí nhấn mạnh, việc lựa chọn chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động phải gắn với thành tố quan trọng nhất là sự thụ hưởng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình phát triển thành phố. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu. Ảnh VIỆT DŨNG Theo đồng chí, sắp tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sẽ đổi mới mạnh mẽ theo chỉ đạo của Trung ương, chuyển từ trạng thái tuyên truyền, vận động sang cùng tham gia quản trị. Những khó khăn về kinh tế - xã hội sẽ tác động trực tiếp đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, do đó các tổ chức và từng cá nhân phải chung sức, đồng lòng để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng chí VĂN THỊ BẠCH TUYẾT: Kiên quyết thay thế cán bộ không đảm bảo năng lực Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá lại mô hình cơ quan MTTQ cấp xã; có thể nghiên cứu thí điểm các mô hình sử dụng nhân sự hiệu quả, linh hoạt; đồng thời kiên quyết thay thế cán bộ mặt trận không đảm bảo năng lực. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu. Ảnh VIỆT DŨNG Về công tác phát triển Đảng, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Thành đoàn TPHCM đẩy mạnh kết nạp Đảng đối với giảng viên trẻ trình độ cao, bác sĩ trẻ tại các bệnh viện và học sinh THPT. Đặc biệt, cần chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng đối với chủ doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp và những gương mặt trẻ tiêu biểu cấp thành phố, cấp quốc gia đang công tác trên địa bàn.

THU HƯỜNG