TPHCM sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất công

Ngày 7-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 14. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp thứ 14. Thực hiện: VĂN MINH

Hoàn thành gỡ vướng cho 417 dự án

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026; thảo luận phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo đó, thành phố đã tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838 dự án thuộc diện xử lý, trong đó có 417 dự án hoàn thành tháo gỡ vướng mắc.

UBND TPHCM đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công. Thành phố cũng có quyết định xử lý 212/296 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giám định, định giá để đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo và đạt được kết quả.

Trong đó, các cơ quan tố tụng của TPHCM khởi tố mới 1 vụ án, kết luận điều tra 6 vụ án, xét xử sơ thẩm 5 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án, ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự 2 vụ việc; đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ việc; kết thúc theo dõi, chỉ đạo 8 vụ (6 vụ án, 2 vụ việc).

Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo dự họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xử lý dứt điểm công trình, dự án tồn đọng kéo dài

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực, gắn với yêu cầu phát triển TPHCM trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Sang báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào sử dụng trụ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp, cùng các cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả theo các kết luận thanh tra.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân không chỉ đạo, không thực hiện quyết liệt, để tồn đọng, kéo dài.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM dự phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu, đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu; sớm ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo với thời gian, nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với 30 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; khắc phục triệt để các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan công tác giám định, định giá.

Song song đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thu hồi tài sản; chỉ đạo xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản thuộc thẩm quyền của thành phố, đặc biệt là vụ án Vạn Thịnh Phát và các vụ việc còn tồn đọng.

Lãnh đạo HĐND TPHCM, UBND TPHCM cùng lãnh đạo các cơ quan tố tụng TPHCM dự phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên; trong đó, cảnh cáo 4 đảng viên, khai trừ 8 đảng viên vi phạm pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật khai trừ 8 đảng viên vi phạm pháp luật. Thanh tra TPHCM ban hành 6 kết luận thanh tra/14 đơn vị, phát hiện vi phạm về kinh tế 17.130m² đất, kiến nghị xử lý hành chính 3 tổ chức, 2 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

VĂN MINH