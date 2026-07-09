Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác phối hợp

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp. Thực hiện: VĂN MINH

Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trình bày báo cáo tóm tắt công tác phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo đó, nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn thành phố.

Việc thực hiện quy chế phối hợp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trình bày dự thảo Quy chế phối hợp

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, TPHCM triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo; tăng cường phối hợp chặt chẽ, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH - Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Xây dựng văn hóa phối hợp chuyên nghiệp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, trong bối cảnh hiện nay, TPHCM cùng lúc thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, có những việc rất khó. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải phối hợp thật tốt giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, để phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh giá trị của quy chế phối hợp, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phải tập trung thực hiện thật tốt quy chế với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Đã nói được thì phải làm cho được, đã hứa thì phải giữ lời”, đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý.

Khẳng định sự phối hợp tốt sẽ mang lại hiệu quả trong công việc, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu. Mỗi nội dung phối hợp xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, đầu mối thực hiện, sản phẩm, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm theo dõi; tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

Lãnh đạo HĐND TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí gợi mở, các cơ quan bắt đầu phối hợp từ những việc đơn giản, dễ thực hiện để tạo ra kết quả, sản phẩm ngay. Từ đó tạo cảm hứng để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác, khó khăn, phức tạp hơn.

Đồng thời, áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cam kết, các cơ quan sẽ cụ thể hóa từng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thật tốt quy chế phối hợp, xác định rõ nội dung trong quy chế là nhiệm vụ thường xuyên, hiệu quả trên nền tảng trách nhiệm, kỷ cương và sự gương mẫu, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND TPHCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã kế thừa những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, đồng thời đổi mới phương thức, cụ thể hóa quy định mới của pháp luật, xác định rõ nguyên tắc, trách nhiệm, cơ chế trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên tinh thần đó, các cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và hoàn thiện thể chế phục vụ cho phát triển TPHCM, nhất là triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị ngay sau khi Quốc hội ban hành; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng văn hóa phối hợp chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả.

VĂN MINH