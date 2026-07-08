Tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị, nhưng không chạy theo bằng mọi giá

Chiều 8-7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả và những vấn đề đặt ra 6 tháng đầu năm 2026; các giải pháp để Hà Nội hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: QUANG THÁI

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo TP Hà Nội, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Hà Nội thời gian qua đã triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng phát triển, nhất là trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển.

Sau khi chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Hà Nội như tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, việc giải quyết các “điểm nghẽn” còn chậm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026 mà Hà Nội cần tập trung thực hiện. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Hà Nội cần xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và dự án lớn; đồng thời phải theo dõi sát sao, xác định rõ chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển: đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học - công nghệ. TP Hà Nội phải xác định rõ, nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang “đóng băng”; ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải tập trung xử lý ngay...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý việc tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: QUANG THÁI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời yêu cầu Hà Nội tập trung giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc, rà soát, xử lý thực chất các dự án chậm triển khai, đất đai sử dụng kém hiệu quả, tài sản công dôi dư, công trình dang dở, quỹ đất chưa đưa vào khai thác và các thủ tục làm chậm đầu tư. Bên cạnh đó, Hà Nội cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Đầu tư công phải đi trước một bước, nhưng phải tập trung, hiệu quả và tạo sức lan tỏa.

TP Hà Nội cần ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng chống ngập, xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà ở xã hội và các trục kết nối vùng; có mặt bằng đến đâu phải tổ chức thi công đến đó, không chờ đủ toàn tuyến; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, trường học, y tế, sinh kế, điều kiện sống tốt cho người dân tại nơi ở mới.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: QUANG THÁI

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị Thủ đô làm việc với tinh thần khẩn trương hơn nữa, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất. Tinh thần là Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn, nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; phải hiện đại hơn, nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của thủ đô; phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển; phải tiên phong tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, động lực mới có sức lan tỏa cho cả nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG THÁI

Trước đó, báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm của Hà Nội tăng 8,22%, cao hơn mức tăng chung của cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 254.000 tỷ đồng, tăng 14,1%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 404.000 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán. Đầu tư công là điểm sáng, giải ngân đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng hơn 112% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhìn nhận kết quả đạt được trong 6 tháng qua của Hà Nội chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế, nguồn lực và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã dành cho Hà Nội. Hà Nội xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11% là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra, quý 3, Hà Nội phải đạt mức tăng 12,54%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,73%; quý 4 phải đạt 14,26%.

NGUYỄN QUỐC - HIỀN HIỆP