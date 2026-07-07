6 tháng đầu năm 2026, phường Thủ Đức thu ngân sách đạt 148% dự toán

Chiều 7-7, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thủ Đức về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thủ Đức. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của phường Thủ Đức đạt 1.210 tỷ đồng (đạt 148% dự toán); công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đạt tỷ lệ 98,4%; công tác phát triển đảng được chú trọng quan tâm, đã kết nạp 39 đảng viên mới...

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết kiến nghị thành phố phân bổ số biên chế giao cho phường phù hợp với thực tiễn; công tác nhân sự lãnh đạo để phường sớm kiện toàn tổ chức bộ máy...

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Về chỉ tiêu biên chế, trao đổi tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy đang tiếp tục tham mưu thành phố về tăng thêm biên chế cho các đơn vị có quy mô dân số lớn, số lượng đảng viên, đặc biệt là những địa bàn tập trung đông công nhân.

Cũng liên quan vấn đề này, đại diện Sở Nội vụ cho biết, sở đang phối hợp Ban Tổ chức xây dựng phương án và tiêu chí giao biên chế mới, dự kiến xây dựng cơ cấu biên chế thành 2 phần. Với biên chế khung tối thiểu, được tính toán dựa trên quy mô của phường, số lượng phòng ban, cùng quy mô của khối Đảng và MTTQ của phường. Với biên chế bổ sung được xét duyệt dựa trên các tiêu chí như quy mô dân số, khối lượng hồ sơ thủ tục hành chính (số lượng hồ sơ giải quyết trong ngày), lượng đối tượng cần quản lý trên địa bàn và các đặc thù khác của cơ sở.

Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn trao đổi lại với địa phương. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN



Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông yêu cầu phường Thủ Đức tập trung thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; sử dụng hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chỉ tiêu.

Trong giải quyết chính sách cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, khi tuyển lại phải gắn với vị trí việc làm, rà soát năng lực, không đưa người không đủ năng lực vào làm việc.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đồng chí Đặng Minh Thông cũng yêu cầu phường Thủ Đức tập trung công tác kiểm tra giám sát, đề cao tự kiểm tra giám sát; chủ động rà soát, khắc phục theo kết luận của đoàn kiểm tra, thanh tra.

Biểu dương phường Thủ Đức thu ngân sách nhà nước vượt dự toán năm, đồng chí Đặng Minh Thông cũng lưu ý phường cần tiếp tục có các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu; tập trung hoàn chỉnh thủ tục dự án đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Song song đó, có kế hoạch cụ thể trong quản lý, sử dụng đất đai và tài sản nhà, đất công; đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; triển khai cải tạo chung cư cũ, mở rộng hẻm trên địa bàn…

THU HƯỜNG