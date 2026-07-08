Nỗ lực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Sáng 8-7, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Đồng Nai.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân khu 7 đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Trong đó, lực lượng vũ trang Quân khu 7 quyết liệt thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến sát với tình hình thực tiễn.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 7 chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh; phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Quân khu 7 tiếp tục lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo được chuẩn bị chu đáo; chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 dự hội nghị. Ảnh: LÊ MINH

Quân khu 7 thực hiện nghiêm việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo chủ trương mới; tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam và Tiểu đoàn phương tiện không người lái đúng quy định.

Các đơn vị tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; nhiều mô hình điểm được triển khai đạt hiệu quả thiết thực.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Các đơn vị bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính và Phong trào “Bình dân học vụ số”. Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Đảng ủy Quân khu 7 tập trung lãnh đạo đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương; tiếp tục thực hiện nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”; phương châm “5 vững” và yêu cầu “6 rõ” coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở...

Trong “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã thần tốc xây dựng, sửa chữa và bàn giao 41 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng, với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức thành công nhiều hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc như lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chương trình “Xuân Chiến sĩ”, “Tết Quân - Dân”, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

VĂN MINH