Cấm đậu xe nhiều tuyến đường ở khu vực Vũng Tàu

Cơ quan chức năng lắp đặt bổ sung hàng loạt biển báo cấm đậu xe trên nhiều tuyến đường thuộc các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa và Phước Thắng (TPHCM).

Biển báo cấm đậu xe tại khu vực Vũng Tàu

Ngày 3-7, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết, Sở Xây dựng TPHCM đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật triển khai các giải pháp khắc phục bất cập về tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường.

Theo đó, qua rà soát, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng ô tô dừng, đậu hai bên đường diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Nhằm giải quyết, nhiều tuyến đường được lắp biển báo cấm đậu xe theo ngày chẵn - lẻ hoặc theo khung giờ; bổ sung vạch mắt võng tại một số nút giao có đèn tín hiệu, tạo điều kiện cho xe máy rẽ phải liên tục.

Cụ thể, đường Võ Thị Sáu cấm đậu xe theo ngày chẵn - lẻ cả hai chiều lưu thông. Đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến đường Nguyễn Tri Phương) cấm đậu xe hai chiều, biển báo được bố trí trên dải phân cách để áp dụng đối với làn ô tô.

Đường Nguyễn An Ninh cấm đậu xe theo khung giờ trên đoạn từ đường 2-9 đến đường Trương Công Định, cấm đậu xe theo ngày chẵn - lẻ trên đoạn từ đường 30-4 đến đường Lê Lợi, bổ sung vạch mắt võng tại nhiều nút giao.

Trên đường 30-4 (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến nút giao Ẹo Ông Từ), biển cấm đậu xe áp dụng theo khung giờ cả hai chiều lưu thông.

Đường Hoàng Hoa Thám cấm đậu xe thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ trên đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến hẻm 119; các đoạn còn lại cấm đậu xe theo ngày chẵn - lẻ.

Đường Trương Công Định (đoạn từ đường Trần Đồng đến đường Lương Thế Vinh) cũng cấm đậu xe theo ngày chẵn - lẻ.

Quốc lộ 51B (gồm các tuyến Bùi Thiện Ngộ, đường 2-9 và đường Võ Nguyên Giáp), đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Trung tâm sát hạch lái xe Đạt Phúc cấm đậu xe hai chiều đối với làn ô tô. Đoạn từ Trung tâm sát hạch lái xe Đạt Phúc đến nút giao Ẹo Ông Từ cấm dừng xe và đậu xe.

Hiện việc lắp đặt các biển báo giao thông ở các tuyến đường nêu trên cơ bản hoàn thành, góp phần tăng cường trật tự, an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc tại khu vực Vũng Tàu và các địa bàn lân cận.

THÀNH HUY