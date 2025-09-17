Khẩn trương khắc phục lỗi kỹ thuật Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ

Chiều 17-9, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, quá trình triển khai phiên bản nâng cấp Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ do Bộ Xây dựng quản lý đã phát sinh nhiều vướng mắc kỹ thuật, ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ và quản lý dữ liệu trên toàn quốc.

Nhiều bất cập vận tải đường bộ cần tháo gỡ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng TPHCM, một trong những bất cập lớn hiện nay là việc hệ thống chưa cập nhật đồng bộ mã số tỉnh/thành phố sau khi thực hiện điều chỉnh, sáp nhập. Cụ thể, nhiều tuyến vận tải hành khách cố định vẫn hiển thị mã cũ như “50” (TPHCM), “61” (Bình Dương), “72” (Bà Rịa - Vũng Tàu), thay vì thống nhất mã “79” theo quy ước mới. Việc này khiến dữ liệu tuyến nội tỉnh và liên tỉnh bị sai lệch, gây khó khăn trong quản lý, điều chỉnh và cấp phù hiệu phương tiện.

Ngoài ra, từ ngày 5-9 đến nay, hệ thống còn ghi nhận nhiều lỗi trong mục “Quản lý hồ sơ”, như thiếu chức năng tìm kiếm theo thời gian, không thể sắp xếp hồ sơ theo trình tự, tốc độ xử lý chậm... làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, tạo áp lực cho cơ quan chức năng cũng như người dân, doanh nghiệp.

Một số chức năng quan trọng cũng chưa được phân quyền đầy đủ như: cập nhật thông tin phù hiệu, giấy phép kinh doanh, quy hoạch tuyến cố định… khiến các đơn vị chuyên môn gặp khó khăn trong quá trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ.

Đáng chú ý, trong chuyên mục “Quản lý, quy hoạch tuyến cố định”, nhiều tuyến đã được doanh nghiệp đăng ký khai thác nhưng không hiển thị trên hệ thống, khiến việc cấp phù hiệu “Xe tuyến cố định” gặp vướng mắc. Thông tin các tuyến liên tỉnh cũng chưa được phân loại rõ ràng, còn lẫn với các tuyến đã ngừng hoạt động, gây nhầm lẫn trong tra cứu và ban hành văn bản thông báo.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản gửi Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng), kiến nghị sớm có phương án khắc phục lỗi hệ thống, đồng bộ dữ liệu và hoàn thiện các chức năng quản lý cơ bản.

Việc sớm xử lý các lỗi kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực vận tải đường bộ, giảm phiền hà cho người dân – doanh nghiệp và tăng tính minh bạch trong quản lý nhà nước. Đồng thời, đây cũng là bước quan trọng để tiến tới vận hành thống nhất hệ thống trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ngành giao thông vận tải.

