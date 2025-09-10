Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, môi trường tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển

Từ ngày 1-7-2025, với chủ trương phân cấp nhiều thủ tục hành chính về đất đai cho cấp xã, phường, TPHCM đã, đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Sở NN-MT TPHCM đã chủ động triển khai một cách quyết liệt, đặt nền móng vững chắc cho sự đổi mới này.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng về tình hình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực nói trên sau hơn 2 tháng thực hiện.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng

* PV: Thưa ông, với một khối lượng công việc khá lớn trong lĩnh vực đất đai được phân cấp cho xã, phường, Sở có sự chuẩn bị hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường như thế nào?

- Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng: Sở NN-MT đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết để thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo mô hình chính quyền hai cấp cho các phường, xã, và hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Để đảm bảo năng lực cho cán bộ cơ sở, Sở đã tổ một buổi tập huấn trực tuyến vào ngày 25-6-2025 để hướng dẫn xử lý hồ sơ đất đai cho 445 cán bộ cấp xã. Ngoài ra, Sở NN-MT cũng đã ban hành 9 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp xã liên quan đến việc phân cấp, phân quyền các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra hoạt động tại Trung tâm hành chính công phường Phú An

Ngoài ra, để hỗ trợ trực tiếp, Sở đã bố trí 168 nhân sự từ hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai xuống 168 xã, phường, đặc khu để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Một cẩm nang hướng dẫn thủ tục hành chính về đất đai cấp xã cùng nhóm hỗ trợ trực tuyến cũng được thiết lập cho 38 Tổ địa bàn và UBND cấp xã để giải quyết hồ sơ, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục nhà đất tại một Trung tâm hành chính công

Trong quá trình triển khai, không thể tránh khỏi những thách thức ban đầu khi hệ thống mới đi vào hoạt động. Đội ngũ cán bộ cơ sở đang trong quá trình thích nghi để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, một số quy định pháp lý và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ đang tiếp tục được rà soát và tối ưu hóa để đảm bảo sự đồng bộ và khắc phục những lỗi kỹ thuật ban đầu.

* Vậy qua hai tháng “vận hành” việc giải quyết hồ sơ ở lĩnh vực đất đai đạt kết quả như thế nào, thưa ông?

- Chỉ sau hơn hai tháng đi vào vận hành, công tác giải quyết hồ sơ đất đai đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Đối với 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, 156/168 UBND cấp xã đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ, trong đó một số lượng lớn hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Đặc biệt, tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh, tổng số hồ sơ tiếp nhận lên đến hơn 180.000 hồ sơ, với hơn 130.000 hồ sơ đã được giải quyết, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 92%.

Tổng thể, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn trên toàn Sở đạt 95,71%, cho thấy sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của toàn ngành trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về các nguyên nhân chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đất đai bao gồm nhiều yếu tố. Ban đầu, việc xử lý hồ sơ gặp khó khăn do nhân sự và thiết bị còn hạn chế. Cụ thể hơn, cán bộ cấp phường, xã thường kiêm nhiệm nhiều vị trí, một số xã không có cán bộ chuyên môn về kỹ thuật bản đồ trong quá trình thực hiện.

Những kết quả ban đầu nói trên trong lĩnh vực đất đai cũng như ở nhiều lĩnh vực khác mà toàn ngành đã thực hiện trong thời gian qua thể hiện tinh thần nỗ lực, đổi mới và trách nhiệm của ngành trong việc góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội Thành phố trong năm 2025, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển.

* Hiện nay người dân, doanh nghiệp rất quan tâm đến việc xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01-01-2026. Ông có thể cho biết công tác này hiện nay triển khai như thế nào?

- Việc xây dựng bảng giá đất lần đầu, dự kiến áp dụng từ ngày 01-01-2026, là một công tác trọng tâm, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, Sở TN-MT TPHCM đang triển khai công tác này theo một lộ trình chặt chẽ, khoa học, gồm nhiều bước nhằm đảm bảo tính chính xác và khách quan cao nhất. Bước khởi đầu đã được thực hiện với việc lập dự án xây dựng bảng giá đất, xác định rõ nội dung, thời gian, tiến độ và dự toán kinh phí. Song song đó, Thành phố cũng đang rà soát và kiện toàn thành phần Hội đồng Thẩm định giá đất. Mới đây nhất, ngày 9-9, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND về phê duyệt Dự án Xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 01-01-2026. Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

* Xin cám ơn ông

Dự kiến thu hơn 100.000 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất Trong nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường nguồn lực cho các dự án trọng điểm, TPHCM đã và đang đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất sẽ vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Thành phố đã thành công đấu giá 03 khu đất, thu về 8.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể cho các công trình, dự án cũng được đẩy mạnh. UBND TPHCM đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 61 dự án, với tổng số thu được phê duyệt lên đến 60.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tiềm năng nguồn thu trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Sở NN-MT dự kiến sẽ tiếp tục đấu giá 07 khu đất khác và sẽ trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể tiếp tục thẩm định, phê duyệt giá đất cho các dự án, nhà đất trong thời gian tới.

ĐỖ TRÀ GIANG