Khánh Hòa: Đèo Khánh Sơn sạt lở khoảng 500m

Chiều 28-10, lãnh đạo Sở Xây Dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thu dọn, khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Sơn.

Đất, đá sạt lở xuống Tỉnh lộ 9, đoạn qua đèo Khánh Sơn. Ảnh: SXD

Cụ thể, khoảng 14 giờ cùng ngày, trên Tỉnh lộ 9, đoạn đèo Khánh Sơn (địa phận xã Cam An) xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí, kéo dài khoảng 500m.

Đất đá chắn ngang đường, nước chảy xiết khiến việc tiếp cận hiện trường, dọn dẹp trong điều kiện khá khó khăn. Các phương tiện không được lưu thông qua khu vực này đề phòng nguy hiểm.

Đất, đá sạt lở xuống Tỉnh lộ 9, đoạn qua đèo Khánh Sơn. Ảnh: SXD

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 27 đến 29-10, toàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến khu vực phía Bắc từ 60-100mm, khu vực phía Nam tỉnh từ 20-60mm.

Trước đó, tối 27-10, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều vị trí trên đèo Sông Pha (còn gọi là đèo Ngoạn Mục, thuộc Quốc lộ 27, đoạn qua xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa). Hiện đường đèo cơ bản khôi phục bình thường, song một số vị trí đang cho lưu thông 1 làn xe. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu dọn đất đá rơi vãi tại các vị trí sạt lở. Dự kiến, đến 17 giờ ngày 28-10 sẽ thông xe 2 chiều trên tuyến đường.

HIẾU GIANG