Đèo Đại Ninh và đèo Sông Pha đã cơ bản thông tuyến trở lại

Đèo Đại Ninh (Quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng) và đèo Sông Pha (Quốc lộ 27 nối tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa) đã cơ bản thông tuyến trở lại sau thời gian dài bị ách tắc do sạt lở.

Đèo Đại Ninh đã cơ bản thông tuyến sau nhiều nỗ lực khắc phục

Sáng 28-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B và đèo Sông Pha trên Quốc lộ 27 đã được thông tuyến trở lại sau thời gian dài bị ách tắc do bị sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 27-10, trên Quốc lộ 28B (đoạn Km45+300 và Km50+300, đèo Đại Ninh, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) hàng ngàn khối đất đá từ trên sườn đồi đổ sụp xuống đường gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Đèo Đại Ninh bị sạt lở từ chiều 27-10

Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án số 5 (Cục Đường bộ Việt Nam), lực lượng chức năng xã Phan Sơn đã huy động khoảng 100 người cùng phương tiện để dọn dẹp.

Đến rạng sáng 28-10, lực lượng chức năng đã dùng phương tiện khơi thông một phần đoạn bị sạt lở, các phương tiện đã tạm thời lưu thông. Tuy nhiên, do lượng đất đá tràn xuống rất lớn, nên việc khắc phục hoàn toàn sự cố có thể mất thêm thời gian.

* Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng liên quan khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối tại các vị trí sạt lở trên đèo Sông Pha (còn gọi là đèo Ngoạn Mục, thuộc Quốc lộ 27, đoạn qua xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Nỗ lực khắc phục sạt lở trên đèo Sông Pha

Trước đó, tối 27-10, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều vị trí trên đèo phía tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa. Do mưa mưa lớn và trời tối, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và dọn dẹp trong điều kiện tương đối khó khăn. Hiện đường đèo cơ bản khôi phục bình thường, song một số vị trí đang cho lưu thông 1 làn xe.

Ông Đinh Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tài xế cần chú ý sạt lở khi đi qua tuyến đường này. Xã Lâm Sơn đã huy động lực lượng, phối hợp với tỉnh Lâm Đồng ứng trực, điều tiết giao thông qua khu vực.

Đèo Sông Pha đã có thể di chuyển, nhưng người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn

