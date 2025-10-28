Khánh Hòa: Đèo Sông Pha sạt lở, khuyến cáo người dân qua khu vực

Tối 27-10, ông Đinh Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, hiện việc lưu thông trên tuyến đèo Sông Pha (còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nối phía Nam tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng) đã cơ bản khôi phục bình thường, tuy nhiên, tài xế cần chú ý nguy cơ sạt lở.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 18 giờ cùng ngày, đã xảy ra sạt lở trên tuyến đường này. Tại một số vị trí, cây rừng đổ ra đường khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Do mưa lớn và trời tối, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và dọn dẹp trong điều kiện tương đối khó khăn. Vụ việc chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Sạt lở đèo Sông Pha, tối 27-10. Video: MXH

Xã Lâm Sơn đã huy động lực lượng, phối hợp với tỉnh Lâm Đồng ứng trực, điều tiết giao thông qua khu vực.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 27 đến 29-10, toàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến khu vực phía Bắc tỉnh từ 60-100mm, đặc biệt có lúc đạt 60mm/3 giờ.

Khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa có lượng mưa từ 20-60mm. Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh, dễ gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, làm bị thương người và vật nuôi. Người dân được khuyến cáo chủ động có biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

HIẾU GIANG