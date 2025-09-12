Khánh Hòa: Dịch sốt xuất huyết tăng cao, ghi nhận 2 ca tử vong

Chiều 12-9, ông Phạm Trọng Hoàng Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) cho biết, đơn vị ghi nhận một số địa phương tăng số ca mắc sốt xuất huyết (SXH).

Xe truyền thông lưu động triển khai chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: CDC Khánh Hòa

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 5.900 ca mắc SXH, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Các phường, xã có số ca mắc SXH cao gồm phường Bắc Nha Trang (483 trường hợp), phường Nam Nha Trang (382 trường hợp), xã Hòa Trí (452 trường hợp), xã Cam Lâm (172 trường hợp), xã Vạn Ninh (94 trường hợp)...

Ông Vinh cho hay, hầu hết các ổ dịch SXH ở Khánh Hòa sau khi được phát hiện đều đã được hệ thống y tế địa phương xử lý nhanh chóng.

Hiện nay, lực lượng y bác sĩ của CDC Khánh Hòa thường xuyên được tăng cường đến các điểm nóng để hỗ trợ xử lý các ổ dịch SXH; đồng thời có mặt tại các khu vực nguy cơ cao để kiểm soát, giám sát và hướng dẫn người dân cách diệt muỗi, lăng quăng.

Bên cạnh đó, lực lượng y tế, chính quyền các xã, phường cũng nhanh chóng thành lập các đội diệt lăng quăng, bọ gậy để hỗ trợ người dân và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh…

Cán bộ y tế điều tra chỉ số muỗi, lăng quăng tại hộ gia đình. Ảnh: CDC Khánh Hòa

Tuy nhiên, theo Giám đốc CDC Khánh Hòa, vẫn còn một số khó khăn trong công tác phòng chống SXH khiến số ca mắc SXH tăng mạnh. Thời tiết có mưa xen kẽ nắng nóng là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn - trung gian truyền bệnh SXH phát triển. Một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh. Ngoài ra, nhân lực y tế tại địa bàn miền núi, vùng sâu còn hạn chế, có lúc chưa phối hợp kịp thời để đạt hiệu quả trong công tác diệt lăng quăng, bọ gậy...

"Để hạn chế gia tăng ca mắc SXH, người dân cần tiêu diệt muỗi, lăng quăng quanh nơi sinh sống. Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời", ông Phạm Trọng Hoàng Vinh nhấn mạnh.

HIẾU GIANG