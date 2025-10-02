Khánh Hòa: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (thứ hai từ phải qua) trao quyết định công tác cán bộ. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định:

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Minh Thái, Bí thư Đảng ủy phường Bảo An, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải, thay ông Phan Tấn Cảnh nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Thống, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bảo An.

Điều động, bổ nhiệm ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công thương, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn (đứng giữa) trao quyết định công tác cán bộ. Ảnh: HIẾU GIANG

Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng công bố các quyết định nhân sự chủ chốt:

Tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Văn Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Sơn, đến công tác tại Sở Công thương và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công thương.

Điều động ông Lê Phạm Quốc Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đến công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tiếp nhận, điều động ông Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đến công tác tại Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới, trọng trách mới cần làm việc với tinh thần mới, phát huy cao độ tinh thần quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời tăng cường phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

HIẾU GIANG