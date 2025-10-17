Khánh Hòa: Lật xe buýt, 6 người may mắn thoát nạn

Trưa 17-10, Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sáng cùng ngày, tại đường nội bộ trên địa bàn phường Đông Ninh Hòa xảy ra vụ lật xe buýt.

Hiện trường vụ lật xe buýt. Ảnh: S.N

Cụ thể, khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, tại đoạn đường nội bộ đối diện Trạm phân phối Xi măng Nghi Sơn (thuộc tổ dân phố Mỹ Á), xe buýt hiệu Quyết Thắng mang biển số 79B-024XX, do tài xế L.V.Đ. (49 tuổi) điều khiển bất ngờ lao vào lề đường rồi lật nhào.

Trên xe có 6 người (gồm tài xế, nhân viên và hành khách) may mắn không bị thương, nhanh chóng thoát khỏi xe.

Hậu quả vụ tai nạn khiến xe buýt bị vỡ kính lái. Cơ quan chức năng đang phối hợp xác định nguyên nhân vụ việc.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa diện rộng, mặt đường trơn trượt có thể dẫn đến việc lật xe nếu tài xế không làm chủ tốc độ.

HIẾU GIANG