Khánh Hòa: Một sinh viên bị buộc thôi học vì dùng chứng chỉ giả xét tốt nghiệp

Chiều 22-8, một lãnh đạo Trường ĐH Khánh Hòa xác nhận, mới đây, trường phát hiện một sinh viên ngành Sư phạm Toán học sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC giả mạo để nộp xét tốt nghiệp tháng 5-2025.

Bên ngoài Trường ĐH Khánh Hòa, cơ sở 1 tại phường Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đó, Trường ĐH Khánh Hòa đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi học đối với sinh viên này.

Đồng thời, trường yêu cầu sinh viên này có trách nhiệm hoàn trả mọi tài sản mượn của nhà trường, và phải bồi hoàn kinh phí đào tạo năm 2021-2025 là 20 triệu đồng.

Vị lãnh đạo Trường ĐH Khánh Hòa cho biết, đây là lần đầu tiên trường phát hiện sinh viên sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả để xét tốt nghiệp. Dù trước đó, nhà trường đã nhiều lần cảnh báo, đồng thời nêu rõ trong nội dung sinh hoạt công dân đầu khóa rằng, tất cả chứng chỉ ngoại ngữ nộp xét tốt nghiệp đều được gửi đến đơn vị cấp bằng để kiểm tra, xác thực.

“Việc sử dụng chứng chỉ giả chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm để răn đe, giữ nghiêm kỷ cương trong công tác đào tạo”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Hiện Trường ĐH Khánh Hòa đang đào tạo 18 ngành với 30 chuyên ngành đại học. Năm học 2024 - 2025, quy mô đào tạo của trường là hơn 6.000 sinh viên, học viên, trong đó có gần 4.000 sinh viên đại học chính quy.

Theo quy định, sinh viên ngành sư phạm được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian đào tạo. Trường hợp sinh viên đã hưởng chính sách này nhưng bị kỷ luật buộc thôi học thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ.

