Xã hội

Khánh Hòa: Người dân giao nộp con trăn dài 2m

SGGPO

Sáng 18-10, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, người dân đã mang con trăn bắt được đến trụ sở phường giao nộp.

Người dân bắt trăn ở gần Bến tàu du lịch Nha Trang chiều 17-10. Ảnh: NHẬT THANH
Người dân bắt trăn ở gần Bến tàu du lịch Nha Trang chiều 17-10. Ảnh: NHẬT THANH

Sau khi xác định đây là cá thể trăn ở gần Bến tàu du lịch Nha Trang vào ngày 17-10, UBND phường đã làm các thủ tục tiếp nhận. Tình trạng con trăn bình thường; hiện đã bàn giao cho Hạt kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh.

Người dân dùng thòng lọng bắt trăn chiều 17-10. Ảnh: NHẬT THANH

Như Báo SGGP đã thông tin, trưa 17-10, một số tài xế phát hiện trăn dài khoảng 2m nằm trên cây ở vỉa hè, sát với bãi xe của bến tàu. Nhiều người dân, du khách không khỏi sợ hãi.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một nhóm người dân gần đó đã dùng gậỵ, thòng lọng bắt và mang trăn đi. Nhiều người nghi đây là loài trăn có trong sách Đỏ. Ngành chức năng chưa công bố nguồn gốc động vật này.

HIẾU GIANG

