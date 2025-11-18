Khánh Hòa: Người dân tất bật dọn dẹp, lo ngại đợt lũ mới sắp đến

Ngày 18-11, sau nhiều ngày mưa lớn và ngập lụt, nhiều khu vực ở tỉnh Khánh Hòa nước bắt đầu rút chậm. Tranh thủ trời tạnh, người dân ở các vùng bị ảnh hưởng như xã Diên Khánh, phường Tây Nha Trang… khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, kê cao đồ đạc và tích trữ lương thực, chuẩn bị đối phó với nguy cơ lũ quay trở lại.

Tại phường Tây Nha Trang, nước vẫn ngập sâu ở nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Anh Đình Trung Nhân chia sẻ: “Từ rạng sáng nay nước bắt đầu rút dần, cả nhà tranh thủ thu dọn đồ đạc. Nhưng thiệt hại khá lớn, nhiều vật dụng hư hỏng, cuộc sống chưa biết khi nào mới ổn định lại”.

Bát đĩa của người dân phường Tây Nha Trang phủ đầy bùn đất sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ. Nước vừa rút, bà con tranh thủ dọn dẹp trước khi bùn khô bám chặt.

Tình trạng ngập úng cũng gây sạt lở, sập tường tại một số công trình công cộng. Tại Trường Tiểu học Vĩnh Phương, bùn non phủ dày, giáo viên và người dân cùng lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp, với hy vọng học sinh có thể trở lại lớp vào ngày 19-11 nếu thời tiết ổn định.

Bùn non phủ dày trước Trường Tiểu học Vĩnh Phương, người dân cùng lực lượng chức năng tích cực dọn dẹp để sớm đón học sinh trở lại lớp

Bức tường của một trường học tại phường Tây Nha Trang bị đổ sập do dòng nước lũ chảy xiết

Trong khi đó, đường 23-10 (phường Tây Nha Trang) vẫn còn ngập sâu. Nhiều trẻ em nhặt được biển số xe bị lũ cuốn trôi

Trưa cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát cảnh báo, từ nay đến hết đêm 19-11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa rất to kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi vượt 400mm. Dự báo ngày và đêm 21-11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp diễn, với tổng lượng mưa dao động 50–120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 18 đến 20-11, trên các sông trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ dự kiến ở mức báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, mất an toàn hồ chứa và ngập lụt trên diện rộng.

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ cao gồm: Vạn Ninh, Đại Lãnh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), cùng một số địa bàn giáp ranh tại Ninh Thuận như Thuận Bắc, Ninh Hải, Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam...

Cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng tránh để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG