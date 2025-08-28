Khánh Hòa phát động thi đua cao điểm, quyết gỡ "thẻ vàng" IUU

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh Khánh Hòa ký kết giao ước và cam kết thi đua cao điểm chống khai thác IUU. Ảnh: HIẾU GIANG

Đợt thi đua kéo dài đến ngày 2-9, với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn vi phạm IUU”. Các nội dung trọng tâm bao gồm: tăng cường tuyên truyền pháp luật đến ngư dân; kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự nếu đủ căn cứ; tuyệt đối không để tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thương lái thu mua cá ngừ đại dương tại Cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng cho biết đợt thi đua lần này diễn ra trong bối cảnh Trung ương đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu địa phương tập trung cao độ để đạt kết quả thực chất, ngăn chặn triệt để các hành vi khai thác IUU, chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là bà con ngư dân toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện khai thác hợp pháp, có trách nhiệm với nguồn lợi thủy sản và tương lai phát triển bền vững, kiên quyết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi khai thác IUU...

Tỉnh Khánh Hòa hiện có đường bờ biển dài nhất cả nước với khoảng 490km (25 xã, phường có biển); có 5.272 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên, 100% được đăng ký và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống cơ sở dữ liệu VNFishbase; 99,72% tàu cá đã được cấp phép khai thác thủy sản; 99,54% trong số 1.514 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS)… Dù đã đạt một số kết quả tích cực, Khánh Hòa vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, như: 5 tàu chưa lắp đặt VMS, 98 tàu chưa được cấp/gia hạn giấy phép khai thác, gần 500 tàu hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật, 52 tàu chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm… Những bất cập này cần được xử lý dứt điểm trong thời gian tới nếu muốn đáp ứng yêu cầu của EC về gỡ thẻ vàng.

HIẾU GIANG