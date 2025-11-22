Khánh Hòa: Thầy trò trường nghề giúp hồi phục hàng trăm thiết bị điện sau lũ

Nhiều thiết bị của người dân như tivi, tủ lạnh, máy bơm… bị ngâm nước hư hỏng sau lũ lụt. Để hỗ trợ bà con, thầy và trò Trường Cao đẳng Công nghệ – Năng lượng Khánh Hòa đã cùng nhau hồi phục hàng trăm thiết bị điện.

Các sinh viên sửa chữa thiết bị điện bị hư hỏng cho người dân sau mưa lũ

“Giúp được gì tụi em giúp liền”

Những ngày qua, khoảng 80 sinh viên và 20 giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ – Năng lượng Khánh Hòa (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) được chia thành 2 hướng, một tổ đến tận nhà dân ở thôn Phú Nhuận (xã Ninh Phước), tổ còn lại dựng bàn sửa chữa tạm tại sân nhà của một thầy giáo ở thôn Vạn Phước.

Giúp người dân đưa chiếc tủ lạnh bị hư hỏng đi sửa chữa

Không biển hiệu, không loa gọi, thế nhưng người dân truyền tai nhau tìm đến. Những chiếc máy bơm phủ đầy bùn, những bộ phận máy giặt đã hoen rỉ, tủ lạnh không còn hoạt động… lần lượt được đặt lên bàn.

Ông Nguyễn Xuân, Trưởng khoa Điện – điện tử của trường vừa làm vừa nói trong tiếng máy sấy ầm ì: “Chỉ hôm nay thôi, chúng tôi đã sửa hơn 100 thiết bị điện gia dụng như máy bơm, tủ lạnh, máy giặt, máy xay…, bà con cần gì thì mình làm nấy. Quan trọng nhất là giúp người dân sớm ổn định đời sống trở lại.

Theo thầy Xuân, phần lớn thiết bị hư hỏng do nước lũ ngâm lâu, bùn tràn vào động cơ và hệ thống điện. Nếu người dân tự bật lên khi chưa xử lý đúng kỹ thuật, rất dễ gây chập điện, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện bị hư hỏng sau lũ cho người dân

Trong số những người tham gia, Nguyễn Thanh Tùng, vừa tốt nghiệp ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cho biết anh không muốn đứng ngoài khi nghe lời kêu gọi của trường. “Lũ đi qua, nhìn bà con bối rối trước đống đồ điện hư hỏng, tụi em thương lắm. Mấy thứ này đều là vật dụng cần thiết, thiếu nó thì sinh hoạt đảo lộn hết, giúp được gì thì tụi em giúp liền”.

Chiếc máy bơm bị ngập nước gây hư hỏng được các sinh viên "hồi sinh"

Trời thì mưa lất phất, bùn vẫn còn bám dưới chân, vậy nhưng không ai rời bàn sửa chữa. Trưa không kịp ăn cơm, chỉ lót dạ chiếc bánh mì rồi lại cúi xuống bắt vít, lau máy, thay bạc đạn... để kịp cho bà con sử dụng.

Những nụ cười sau mưa lũ

Nhận lại chiếc tủ lạnh được sửa xong, hoạt động bình thường trở lại, ông Nguyễn Văn Vẹn, thôn Vạn Phước xúc động nói: “Nhà tôi nước ngập hơn 2m, mất hết rồi. Vậy mà nhờ mấy thầy trò sửa giúp, từ máy bơm đến tủ lạnh đều chạy lại ngon lành. Gia đình nhẹ gánh vì giờ ra tiệm sửa hay mua cái mới thì tốn kém lắm”.

Ông Nguyễn Văn Vẹn, thôn Vạn Phước phấn khởi khi nhận lại chiếc tủ lạnh được sửa xong

Tính đến thời điểm hiện tại, đội tình nguyện đã tiếp nhận hơn 800 thiết bị điện các loại. Hiệu trưởng nhà trường, ông Nguyễn Phan Anh Quốc, cho biết đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ cộng đồng mà còn là cơ hội để sinh viên học nghề ngay trong tình huống thực tế. Sau khi tổ chức sửa chữa vật dụng cho bà con ở xã Ninh Phước, nhóm sẽ tiếp tục qua các vùng mưa lũ khác để giúp bà con. Không chỉ sửa máy móc, đội tình nguyện còn hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện an toàn sau lũ.

Hàng trăm thiết bị điện hư hỏng do ngập nước đã được sửa chữa

Không khẩu hiệu lớn, không tiếng trống khai mạc, nhưng hành động của thầy và trò Trường Cao đẳng Công nghệ – Năng lượng Khánh Hòa đã trở thành điểm sáng sau bão lũ - một điểm sáng được tạo nên từ tinh thần sẻ chia, từ trách nhiệm và từ trái tim biết nghĩ cho cộng đồng.

TIẾN THẮNG