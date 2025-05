Khánh Hòa tiêu hủy gần 850.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc

Ngày 21-5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 13 vụ vi phạm liên quan đến tôm hùm giống, trong đó có 1 vụ bị khởi tố hình sự và 12 vụ xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Đáng chú ý, đã có gần 850.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy, với giá trị ước tính gần 34 tỷ đồng.

Riêng trong thời gian từ 31-3 đến 8-4-2025, lực lượng chức năng phát hiện 8 vụ vận chuyển trái phép, thu giữ khoảng 512.500 con tôm hùm giống. Trước đó, vào ngày 9-5-2024, gần 76.000 con tôm hùm giống bị phát hiện vận chuyển trái phép qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; vụ việc đã được khởi tố và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở ương dưỡng tôm hùm giống ở TP Cam Ranh, ngày 31-3-2025. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Khánh Hòa đánh giá, tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép tôm hùm giống từ nước ngoài vào tỉnh thời gian qua diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, tôm kém chất lượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nuôi tôm, tổn thất lớn chi phí cho người dân và gây thất thoát nguồn thu thuế.

Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 100.000 lồng nuôi tôm hùm, sản lượng hàng năm hơn 3.000 tấn, trong đó riêng TP Cam Ranh chiếm từ 70.000 – 80.000 lồng, sản lượng đạt trên 2.600 tấn/năm.

Thông tin thu thập cho thấy nguồn tôm hùm giống chủ yếu nhập khẩu từ các nước trong khu vực và được vận chuyển bằng nhiều phương thức khác nhau nhưng chủ yếu là đường hàng không. Một số khác được trung chuyển qua cảng hàng không của các quốc gia lân cận rồi vận chuyển bằng đường bộ vào Việt Nam, đưa về các tỉnh song tập trung nhiều nhất tại địa bàn TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Qua đối chiếu, số lượng tôm hùm giống nhập khẩu hợp pháp, được kiểm dịch, ương dưỡng, quản lý đúng quy định rất ít so với số lượng tôm hùm giống được giao dịch từ thị trường. "Do lợi nhuận lớn nên nhiều tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ quy định pháp luật", Công an tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận.

Dự báo thời gian tới, nhu cầu của người dân mua tôm hùm giống rất lớn do vào mùa thả nuôi, giá tôm hùm giống sẽ tăng cao. Theo đó hoạt động nhập lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới mặt hàng tôm hùm giống và kinh doanh nguồn tôm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm các quy định về ương dưỡng con giống sẽ diễn biến phức tạp.

Tôm hùm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ được ương dưỡng tại một cơ sở. Ảnh: CACC

Trước tình hình này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường và các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cảng hàng không, cảng biển, các cơ sở nuôi cách ly và điểm nuôi thương phẩm. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép tôm hùm giống trên địa bàn tỉnh.

HIẾU GIANG