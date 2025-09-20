Bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long): Tiếp nhận rác thải của TP Bến Tre và huyện Châu Thành trước đây

Chiều 20-9, ông Võ Văn Ngoan, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long chủ trì cuộc họp với các ngành, địa phương liên quan, thống nhất phương án để bãi rác An Hiệp tiếp nhận rác thải sinh hoạt của TP Bến Tre và huyện Châu Thành (trước đây) từ ngày 21-9.

Lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long kiểm tra hiện trường bãi rác An Hiệp chiều 20-9

Trước đó, từ ngày 3-8, bãi rác An Hiệp phải tạm ngưng tiếp nhận rác từ hai địa bàn trên do người dân địa phương bức xúc vì tình trạng quá tải, phát sinh mùi hôi nặng.

Nguyên nhân được xác định là do mưa nhiều, trong khi một số hạng mục kỹ thuật của bãi rác chậm hoàn thành, dẫn đến rác phân hủy mạnh, gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Người dân chỉ đồng ý cho bãi rác tiếp nhận rác của các xã thuộc huyện Ba Tri (trước đây) và không chấp nhận rác của các xã thuộc TP Bến Tre và Châu Thành (trước đây).

Trong hơn 1,5 tháng qua, chính quyền và đơn vị vận hành triển khai nhiều giải pháp căn cơ nhằm xử lý ô nhiễm, khắc phục mùi hôi.

Theo đó, toàn bộ các ô chôn lấp đã được phủ bạt, hệ thống tách và thoát nước mưa hoàn thiện, nước rỉ rác đưa về ao lưu chứa để xử lý. Đồng thời, xây dựng lại quy trình tiếp nhận và vận hành nhằm kiểm soát chặt mùi hôi, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường.

Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Ngoan thông tin, ngày 21-9 sẽ tiếp nhận rác của các xã thuộc TP Bến Tre và huyện Châu Thành trước đây

Qua kiểm tra thực tế, chất lượng môi trường tại bãi rác đã cải thiện rõ rệt, tình trạng ô nhiễm giảm đáng kể. Công tác vận động, tuyên truyền cũng được tăng cường.

Hiện có 43/46 hộ dân sinh sống quanh khu vực đồng thuận cho bãi rác tiếp nhận rác trở lại, với điều kiện tiếp tục xử lý triệt để mùi hôi. Người dân cũng yêu cầu, nếu mùi hôi tái diễn, bãi rác phải ngưng tiếp nhận cho đến khi xử lý xong.

Bãi rác An Hiệp được quy hoạch là một trong ba khu liên hợp xử lý rác thải của tỉnh Bến Tre trước đây; là nơi tiếp nhận và xử lý rác sinh hoạt chủ yếu của tỉnh Bến Tre sau khi Nhà máy xử lý rác Bến Tre ngưng hoạt động từ cuối năm 2022.

Trung bình mỗi ngày, bãi rác tiếp nhận từ 200 – 220 tấn rác sinh hoạt; trong đó, huyện Ba Tri khoảng 40 – 50 tấn/ngày, TP Bến Tre và huyện Châu Thành khoảng 160 – 170 tấn/ngày.

Theo quy hoạch, bãi rác An Hiệp sẽ đảm nhận việc tiếp nhận và xử lý rác các xã của TP Bến Tre, huyện Châu Thành và huyện Ba Tri trước đây, cho đến khi Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành, với công suất thiết kế 650 tấn/ngày, dự kiến vào cuối năm 2027.

Theo lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long, trong giai đoạn này, bãi rác An Hiệp sẽ mở rộng thêm giai đoạn 3, đồng thời trồng cây xanh để tạo khoảng cách an toàn với khu dân cư. Ban Quản lý Công trình giao thông đô thị và Vệ sinh môi trường tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý, vận hành bãi rác theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, không để tái diễn tình trạng ô nhiễm.

Song song đó, sở sẽ cùng các địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân về môi trường

TÍN HUY