TPHCM khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo

Đây là công trình trọng điểm, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TPHCM về phát triển hạ tầng năng lượng gắn với chuyển đổi số.

Đến dự lễ khởi công có các đồng chí: Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM; Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM.

Trước đó, ngày 4-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp Ban Quản lý dự án điện 3 chính thức đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo, phục vụ cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo.

Tại lễ khởi công, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC cho biết, thực hiện công trình xây dựng lưới điện thông minh tại Côn Đảo là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của TPHCM.

Công trình áp dụng đồng bộ các giải pháp hiện đại của lưới điện thông minh như: 100% lưới điện trung, hạ thế tự động kết hợp điều khiển giám sát từ xa; quản lý online độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng trên lưới điện; theo dõi, phân tích dữ liệu vận hành lưới điện online; tích hợp nguồn điện phân tán như mặt trời, điện gió, điện đốt rác, sinh khối…; thực hiện nghiêm ngặt các chế độ an ninh bảo mật dữ liệu; đảm bảo cơ sở hạ tầng và tích cực tham gia phối hợp triển khai các dự án năng lượng xanh trên địa bàn.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, các giải pháp trên sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành, giảm tổn thất điện năng và hỗ trợ phát triển năng lượng xanh. Qua đó, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển xanh, bền vững của đặc khu Côn Đảo.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNHCMC trong việc sớm khởi công xây dựng lưới điện thông minh. Đây là công trình rất quan trọng và đặc biệt ý nghĩa cho Côn Đảo.

Đồng chí Huỳnh Tân Định nhấn mạnh, việc đầu tư hệ thống lưới điện thông minh là một bước đột phá, không chỉ bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, liên tục, chất lượng cao mà còn mở đường cho chuyển đổi số, quản trị thông minh và tăng trưởng xanh.

Đây là nền tảng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển du lịch cao cấp, kinh tế biển, kinh tế đêm, khởi nghiệp sáng tạo... theo đúng định hướng “tăng trưởng nhanh, bền vững, xanh và số” đã đề ra trong các nghị quyết phát triển đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Huỳnh Tân Định đề nghị, EVNHCMC và các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm đúng tiến độ, đúng thiết kế, tuyệt đối an toàn lao động và an toàn điện. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng hạng mục, không để xảy ra sai sót, lãng phí, tiêu cực. Phối hợp chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư để công trình thi công thuận lợi, hài hòa với môi trường sinh thái.

