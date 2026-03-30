Sức sống cơ sở

Khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” ở xã Nhà Bè

SGGPO

Sáng 30-3, Đoàn Thanh niên xã Nhà Bè (TPHCM) phối hợp Đoàn Khoa Marketing - Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ TPHCM khánh thành “Đường cờ Tổ quốc”  và công trình bích họa tại hẻm 1806/109/10 tại ấp 9.

91f97ec2d67858260169.jpg
Ra mắt công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”

Công trình tạo ấn tượng với hệ thống cờ Tổ quốc được lắp đặt đồng bộ dọc tuyến hẻm, tạo không gian rực rỡ, trang nghiêm. “Đường cờ Tổ quốc” không chỉ góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị, mà còn có ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống trong cộng đồng.

c0c0d7d37f69f137a878.jpg
Ra mắt các mảng tường bích họa được sơn vẽ sinh động tại buổi lễ

Với các mảng tường được sơn vẽ sinh động, hài hòa, góp phần làm mới diện mạo khu dân cư. Công trình vừa làm đẹp không gian sống vừa thúc đẩy xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương.

ĐÌNH DƯ

