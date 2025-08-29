Khánh thành Trường Tiểu học Tân Thông Hội, xã Củ Chi

Trường Tiểu học Tân Thông Hội với quy mô 20 phòng học, các phòng chức năng, được đầu tư hơn 110 tỷ đồng, hoàn thành và đi vào hoạt động góp phần giải quyết áp lực về trường lớp cho học sinh trên địa bàn xã Củ Chi (TPHCM).

Lãnh đạo xã Củ Chi cùng đại biểu cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Tân Thông Hội

Ngày 29-8, xã Củ Chi tổ chức khánh thành Trường Tiểu học Tân Thông Hội. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Công trình Trường Tiểu học Tân Thông Hội khởi công tháng 10-2024, hoàn thành ngày 25-8-2025, tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Công trình có quy mô 20 phòng học và các phòng chức năng như thư viện, sân chơi cho học sinh, các hạng mục phụ trợ, đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích, ánh sáng, không gian xanh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Các em học sinh nhận học bổng tại ngôi trường mới

Vui mừng khi chuẩn bị bước vào năm học mới tại ngôi trường khang trang, sạch đẹp hơn, học sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai (khối lớp 4) hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc của chính quyền, nhà trường và gia đình.

Thầy giáo Mai Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thông Hội, cho biết, công trình được đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được áp lực về trường lớp cho học sinh trên địa bàn xã Củ Chi; tạo môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh. Với ngôi trường mới khang trang, giúp các em học sinh có được điều kiện học tập tốt hơn.

Ngôi trường mới với 20 phòng học và các phòng chức năng

Các phòng học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất

Phó Chủ tịch UBND xã Củ Chi Trần Quang Thái, cho biết, Trường Tiểu học Tân Thông Hội được thành lập từ năm 1984. Lãnh đạo xã Củ Chi cảm ơn các hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đúng tiến độ. Qua đó, nhà trường có môi trường dạy và học tốt hơn với đầy đủ cơ sở vật chất.

Dịp này, xã Củ Chi cũng trao tặng 10 phần học bổng cho các em học sinh của trường.

NGÔ BÌNH