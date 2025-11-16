Khánh thành tuyến đường thắm tình quân - dân

Chiều 16-11, tại xã Thái Mỹ (TPHCM), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Tân An Hội, Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp cùng Quỹ Từ thiện Eagles Eyes và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành công trình tuyến đường giao thông nông thôn.

Công trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh TPHCM và được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, trong đó Quỹ Từ thiện Eagles Eyes tài trợ 250 triệu đồng.

Người dân xã Thái Mỹ (TPHCM) phấn khởi bên con đường được trải nhựa khang trang, sạch đẹp

Công trình có tổng chiều dài 120m, bề ngang 3,5m, được đầu tư xây dựng mới với kết cấu mặt đường trải nhựa.

Sau 2 tuần thi công, công trình đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, cũng như tăng cường khả năng kết nối và giao thương giữa xã Thái Mỹ (TPHCM) với xã An Tịnh (tỉnh Tây Ninh). Qua đó, góp phần giúp xã Thái Mỹ sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tá Nguyễn Văn Sản, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Tân An Hội nhấn mạnh, tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Thái Mỹ không chỉ là một công trình hạ tầng kỹ thuật, mà còn là minh chứng cụ thể cho tình quân dân thắm thiết, thiết thực củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Công trình khánh thành và đưa vào hoạt động còn nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025).

MẠNH THẮNG - NGUYÊN PHÚ