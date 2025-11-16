Khánh thành tuyến đường thắm tình quân - dân

Công trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh TPHCM và được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, trong đó Quỹ Từ thiện Eagles Eyes tài trợ 250 triệu đồng.
Công trình có tổng chiều dài 120m, bề ngang 3,5m, được đầu tư xây dựng mới với kết cấu mặt đường trải nhựa.
Sau 2 tuần thi công, công trình đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, cũng như tăng cường khả năng kết nối và giao thương giữa xã Thái Mỹ (TPHCM) với xã An Tịnh (tỉnh Tây Ninh). Qua đó, góp phần giúp xã Thái Mỹ sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tá Nguyễn Văn Sản, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Tân An Hội nhấn mạnh, tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Thái Mỹ không chỉ là một công trình hạ tầng kỹ thuật, mà còn là minh chứng cụ thể cho tình quân dân thắm thiết, thiết thực củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Công trình khánh thành và đưa vào hoạt động còn nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025).