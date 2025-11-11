Mở đợt cao điểm chuyển thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh

Ngày 11-11, Thuế cơ sở 29 (TPHCM) tổ chức hội nghị triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên địa bàn phường Bến Cát.

Kế hoạch cao điểm nhằm chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn phường Bến Cát nộp thuế theo phương pháp khoán sang kê khai.



Theo đó, hộ khoán khi chuyển sang phương pháp kê khai sẽ thực hiện điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế khoán theo Mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quang cảnh hội nghị

Trên tờ khai, hộ kinh doanh cần chọn mục “Hộ khoán chuyển đổi phương pháp tính thuế” để cơ quan thuế làm căn cứ điều chỉnh giảm mức thuế đã khoán trong thời gian chuyển đổi.

Thời hạn nộp tờ khai điều chỉnh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày hộ kinh doanh bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Đại diện các hộ kinh doanh tại phường Bến Cát trao đổi những khó khăn liên quan đến công tác kê khai thuế

TÂM TRANG