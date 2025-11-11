Mở đợt cao điểm chuyển thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh

Kế hoạch cao điểm nhằm chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn phường Bến Cát nộp thuế theo phương pháp khoán sang kê khai.
Theo đó, hộ khoán khi chuyển sang phương pháp kê khai sẽ thực hiện điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế khoán theo Mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Trên tờ khai, hộ kinh doanh cần chọn mục “Hộ khoán chuyển đổi phương pháp tính thuế” để cơ quan thuế làm căn cứ điều chỉnh giảm mức thuế đã khoán trong thời gian chuyển đổi.
Thời hạn nộp tờ khai điều chỉnh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày hộ kinh doanh bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế.