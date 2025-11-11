Trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Ngày 11-11, tại xã Hồ Tràm (TPHCM) đã diễn ra hội nghị gặp gỡ, trao đổi về phát triển du lịch giữa Sở Du lịch TPHCM với UBND xã Hồ Tràm, cùng sự tham dự của các doanh nghiệp du lịch.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Hồ Tràm đã nhấn mạnh về tiềm năng, vị thế của Hồ Tràm trong định vị du lịch của TPHCM. Ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm cho biết, quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Tràm lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030 cũng xác định: “Xây dựng Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn”.

Đoàn khảo sát của các doanh nghiệp lữ hành tham quan Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (xã Hồ Tràm, TPHCM) sáng 11-11. Ảnh: QUANG VŨ

Hiện nay, khu vực Hồ Tràm có 2 sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng khu vực gồm: Khu sân golf và khu vui chơi có thưởng trong Dự án Hồ Tràm (The Grand Ho Tram Strip), Cầu ngắm biển tại dự án Khu du lịch Biển Sáng.

Sự phát triển mạnh mẽ của Hồ Tràm không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn xuất hiện hàng loạt dự án đầu tư du lịch quy mô lớn. Hiện tại, đây là xã có số lượng khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 sao, 5 sao nhiều bậc nhất TPHCM với các tên tuổi như: Le Palmier Hồ Tràm, Meliá Ho Tram Beach Resort, Madison Ho Tram, Wonderland Ho Tram, Camelina Beach Resort, Charm Ho Tram, Hyatt Regency Ho Tram Residences...

Nhân viên resot Le Palmier Hồ Tràm chuẩn bị buffet phục vụ khách. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Trương Tấn Đạt, Tổng Quản lý resort Le Palmier Hồ Tràm cho biết: “Chúng tôi chọn Hồ Tràm để đầu tư dự án vì nơi đây hội tụ đầy đủ yếu tố của một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng: Chỉ cách trung tâm TPHCM hơn hai tiếng lái xe, lại nằm giữa rừng và biển nên du khách vừa có thể tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, vừa có cảm giác “thoát ly” hoàn toàn khỏi đô thị ồn ào. Bên cạnh đó, Hồ Tràm vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, chưa bị thương mại hóa quá mức, nên rất phù hợp để phát triển loại hình nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, gần gũi thiên nhiên – đúng định hướng mà Le Palmier theo đuổi. Cùng với đó, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường ven biển và kết nối Long Thành – Hồ Tràm đang được triển khai, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM”. Ông Đạt cũng tin tưởng rằng, khi hạ tầng hoàn thiện, Hồ Tràm sẽ trở thành “thủ phủ du lịch biển mới” của khu vực phía Nam.

Hồ Tràm hiện đã thu hút nhiều dự án trị giá đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ, trong đó có dự án du lịch, nghỉ dưỡng, casino và golf của The Grand Hồ Tràm. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Walt Power, Tổng Giám đốc The Grand Hồ Tràm cho biết, mới đây tổ hợp The Grand Ho Tram đã rót thêm 1 tỷ USD để phát triển phân khu mới, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên đến 4 tỷ USD. Dự án mở rộng thêm hơn 35ha, bao gồm khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm giải trí, hội nghị - triển lãm quốc tế... với hơn 6.000 phòng lưu trú, có khả năng phục vụ 18.000 lượt khách mỗi ngày. Dự án này là sự tiếp nối các dự án song song với nhau của The Grand Hồ Tràm. Thời gian tới sẽ triển khai thêm các dự án thành phần khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du lịch. Nói về lý do chọn Hồ Tràm, ông Walt Power cho biết: “Để phát triển du lịch, chúng tôi ưu tiên khu vực có bãi biển đẹp và Hồ Tràm đã đáp ứng được điều đó”.

Thêm nhiều sản phẩm du lịch thu hút khách

Về định hướng, ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm cho biết: Mục tiêu trong giai đoạn tới, du lịch khu vực Hồ Tràm phải thu hút 8-10 triệu lượt khách/năm, trong đó 30-40% khách quốc tế; Xây dựng Hồ Tràm với hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh, bền vững. Hiện tại địa phương đang tập trung mở rộng và thu hút khách quốc tế đến Hồ Tràm thông qua việc tăng cường quảng bá, liên kết doanh nghiệp khách sạn với công ty du lịch lữ hành và cải thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ.

Đồng thời, tổ chức các sự kiện lễ hội âm nhạc quốc tế, thể thao, cuộc thi hoa hậu, giải golf chuyên nghiệp, lễ hội ẩm thực biển, quảng bá đặc sản địa phương cho du khách trong và ngoài nước. Đầu tư vào các hoạt động thể thao mạo hiểm như lướt ván, lặn biển, đua thuyền để thu hút du khách trẻ tuổi và tạo điểm nhấn khác biệt…

Thời gian tới, UBND xã Hồ Tràm dự kiến triển khai một số chương trình, sự kiện du lịch như sau: Lễ hội biển và ánh sáng Hồ Tràm; Khởi động mùa nghỉ dưỡng - Hồ Tràm Premium Weekend; Festival thể thao biển và khinh khí cầu Hồ Tràm.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Lãnh đạo xã Hồ Tràm cũng đề xuất nhiều kiến nghị, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề nhằm góp phần tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao doanh thu và hình ảnh điểm đến.

Ông Trịnh Hàng, nguyên Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, để thúc đẩy Hồ Tràm phát triển du lịch cần thúc đẩy tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt đô thị theo quy hoạch để kết nối khu vực Hồ Tràm với các khu vực trên địa bàn TPHCM và kết nối thành phố với các tỉnh thành trong cả nước.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh: “Trong quá trình tham mưu chính sách và triển khai chiến lược phát triển du lịch vùng phía Đông, Hồ Tràm được xác định là một trong những điểm đến trọng tâm, giàu tiềm năng và bản sắc”.

Sở Du lịch TPHCM gợi mở cần xây dựng thương hiệu quốc tế Hồ Tràm là “điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp và thân thiện với môi trường”. Qua đó, định hướng thu hút các nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch chất lượng cao, đặc biệt đối với các nhà đầu tư quốc tế, thương hiệu du lịch toàn cầu để xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, biệt thự cao cấp với dịch vụ chuẩn quốc tế.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn đến khảo sát tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu; khu du lịch Minera Hot Springs Bình Châu; dự án 5 sao The Grand Hồ Tràm Strip; Cầu ngắm biển Melia Hồ Tràm và khu Ngã tư Hồ Tràm. Đây là những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hồ Tràm. Hoạt động này nhằm phục vụ việc liên kết phát triển các sản phẩm, tour tuyến giữa các đơn vị lữ hành với các điểm đến.

QUANG VŨ