Mỗi người dân góp phần viết nên câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia

Tối 10-11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 5 (phường Bình Thạnh, TPHCM).

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố 5. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, trong chiều dài lịch sử dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh vô tận, là chìa khóa mở ra mọi thắng lợi của đất nước ta.

Nhờ đoàn kết, dân tộc ta đã vượt qua bao gian khổ, chiến thắng mọi kẻ thù và đang vững bước trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh và đầy nghĩa tình. Trong hành trình ấy, TPHCM - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - luôn là nơi hội tụ của ý chí, của sáng tạo và tình người.

Đồng chí cho rằng, khu phố 5 (phường Bình Thạnh) chính là một ví dụ sinh động cho tinh thần đó - nơi mỗi người dân đều góp phần viết nên câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương và bày tỏ xúc động khi biết những việc làm giản dị nhưng giàu tình nghĩa của bà con khu phố thông qua những chương trình chăm lo hộ nghèo, giúp học sinh mồ côi, hỗ trợ người bệnh, người yếu thế. Những sáng kiến đầy sáng tạo và nhân văn như “Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình”, “Khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản”, “Bình dân học vụ số” giúp các cô bác lớn tuổi làm quen với công nghệ.

"Những việc làm này, dù lớn hay nhỏ, đều tỏa sáng cùng một điều giản dị", đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ.

Lãnh đạo phường Bình Thạnh trao quà đến bà con khu phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng lớn là vì hạnh phúc của người dân. Hạnh phúc không chỉ đến từ những dự án lớn, những công trình hiện đại, mà bắt đầu từ những điều gần gũi nhất – từ mỗi khu phố yên bình, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi tấm lòng biết sẻ chia.

Đồng chí mong muốn, mỗi khu phố đều đoàn kết, mọi người dân đều chủ động, sáng tạo và nghĩa tình, thì cả TPHCM sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn, mỗi người dân khu phố 5 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó – để mỗi ngôi nhà là một “tế bào đoàn kết”, mỗi con hẻm là một “điểm sáng nghĩa tình”, và toàn khu phố là một “bức tranh đẹp về lòng nhân ái, văn minh và tự quản”.

Trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cô bác, anh chị – những người đã và đang âm thầm vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc thêm bền chặt. “Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn và lan tỏa hơn nữa hai chữ “Nghĩa tình” – nét đẹp đã làm nên bản sắc và tâm hồn của con người TPHCM”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Trước đó, tại ngày hội, lãnh đạo TPHCM và đông đảo người dân khu phố cùng ôn lại truyền thống 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025). Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phường Bình Thạnh và khu phố 5 đã trao tặng những phần quà đại đoàn kết, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

VĂN MINH