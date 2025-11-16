Giáo dục

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thị Yến

SGGPO

Sáng 16-11, đồng chí Huỳnh Thị Phúc đã đến thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thị Yến nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thị Yến
Đồng chí Huỳnh Thị Phúc thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thị Yến

Sáng 16-11, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thị Yến, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc đã thăm hỏi sức khỏe nhà giáo Trần Thị Yến cùng gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của bà cho sự phát triển giáo dục và đào tạo địa phương. Đồng chí mong muốn nhà giáo Trần Thị Yến tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự phát triển của ngành giáo dục.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, nhà giáo Trần Thị Yến mong Thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành giáo dục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, qua đó đào tạo nên những thế hệ tương lai ưu tú.

Tin liên quan
HẢI BÌNH

Từ khóa

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc Phó trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thị Yến Ngày Nhà giáo Việt Nam giáo dục

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn