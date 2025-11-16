Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thị Yến

Sáng 16-11, đồng chí Huỳnh Thị Phúc đã đến thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thị Yến nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thị Yến

Sáng 16-11, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thị Yến, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc đã thăm hỏi sức khỏe nhà giáo Trần Thị Yến cùng gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của bà cho sự phát triển giáo dục và đào tạo địa phương. Đồng chí mong muốn nhà giáo Trần Thị Yến tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự phát triển của ngành giáo dục.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, nhà giáo Trần Thị Yến mong Thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành giáo dục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, qua đó đào tạo nên những thế hệ tương lai ưu tú.

HẢI BÌNH