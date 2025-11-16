Ba ấp trên xã đảo Thạnh An chung sức xây dựng đảo xanh - sạch - nghĩa tình

Ba ấp Hòa Thạnh, Thạnh Bình và Thiềng Liềng của xã đảo Thạnh An đang cùng triển khai loạt công trình thiết thực: xóa điểm ô nhiễm, thu gom rác trên biển, hạn chế túi ni lông… lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng nơi đảo xa của TPHCM.

Ngày 16-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Hòa Thạnh và ấp Thạnh Bình (xã Thạnh An, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, đến dự.

Đồng chí Lê Thị Kim Thúy (thứ hai từ phải qua) cùng lãnh đạo xã Thạnh An trao khen thưởng tập thể có thành tích trong phong trào an sinh xã hội tại xã. Ảnh: xã Thạnh An

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Thị Kim Thúy cho biết Hòa Thạnh và Thạnh Bình hiện có 919 hộ với hơn 3.300 nhân khẩu, trong đó 196 hộ cận nghèo. Nhờ sự chung sức của chính quyền và nhân dân, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,19%, cả hai ấp đều hoàn thành danh hiệu “Ấp văn hóa”.

Bên cạnh các kết quả chung, nhiều mô hình hay tiếp tục tạo dấu ấn tại địa phương như “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Tổ chà rong cầu đò”, “Tổ hỗ trợ ma chay” và “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở ấp”. Đây là những hoạt động thể hiện sự sáng tạo, gắn kết của cộng đồng trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những kết quả ấy là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết, nền tảng quan trọng giúp Thạnh An phát triển bền vững, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại ngày hội, ấp Thạnh Hòa đăng ký hai công trình thi đua năm 2026 gồm: tiếp tục xử lý dứt điểm hai điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường tại khu vực bờ kè ấp Thạnh Hòa và triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây xanh khu vực san lấp phía trước Trường THCS-THPT Thạnh An.

Ở ấp Thạnh Bình, các công trình trọng tâm được đăng ký gồm vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không thả súc vật ra đường; giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Đặc biệt, các hộ đánh bắt thủy hải sản được vận động thu gom túi ni lông gặp phải trong quá trình sản xuất, mang vào bờ để tiêu hủy.

Cùng ngày, ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) cũng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Ban Công tác Mặt trận ấp đăng ký nhiều công trình thiết thực, phù hợp đặc thù địa bàn đảo như xây dựng khu dân cư xanh – sạch – thân thiện môi trường; tiếp tục trồng và chăm sóc cây xanh, hoa trên tuyến đường đê bao đồng muối; không xả rác ra đường và kênh rạch.

CẨM NƯƠNG