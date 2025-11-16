Xây thêm hẻm hoa, hẻm cờ Tổ quốc ở khu phố

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân khu phố 10 trong năm qua. Khu phố đã duy trì tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nổi bật với các mô hình tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn, hẻm xanh, cùng nhiều hoạt động chăm lo an sinh, khuyến học và chuyển đổi số ở cộng đồng.

Người dân khu phố 10 có mặt từ sớm để tham dự ngày hội

Đồng chí đề nghị khu phố tiếp tục nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, khuyến khích mỗi hộ gia đình, mỗi người dân giữ gìn đoàn kết, tương trợ, chung tay xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp, an toàn; góp phần đưa phường Hòa Hưng trở thành địa bàn văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Chi bộ khu phố 10 Phạm Công Nghĩa đã phát động phong trào thi đua năm 2026, trong đó kêu gọi người dân rà soát các tiêu chí gia đình văn hóa năm 2025 để tiếp tục phát huy. Khu phố sẽ duy trì nền nếp vệ sinh định kỳ các tuyến hẻm, chú trọng xây dựng không gian văn hóa sống tại từng cụm dân cư.

Nhiều cá nhân tiêu biểu, gương “người tốt - việc tốt” có đóng góp tích cực cho khu phố được tuyên dương, khen thưởng

Trong năm tới, khu phố đặt mục tiêu vận động nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để duy tu, sửa chữa và nâng cấp hai nhánh hẻm, tiếp tục xây dựng tuyến hẻm 355 Sư Vạn Hạnh xanh - sạch - đẹp; hai hẻm 391 và 407 Sư Vạn Hạnh đạt tiêu chí văn minh đô thị; đồng thời xây dựng một hẻm hoa tự quản kiểu mẫu và một tuyến hẻm cờ Tổ quốc.

Tại hội nghị, người dân khu phố đã tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế để xây dựng khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản. Ban Công tác Mặt trận khu phố cũng trao 35 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của phường Hòa Hưng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao tặng quà cho các hộ dân khu phố 10

Dịp này, nhiều cá nhân tiêu biểu, gương “người tốt - việc tốt” có đóng góp tích cực cho khu phố được tuyên dương, khen thưởng. Lãnh đạo TPHCM cũng trao tặng 10 phần quà cho các hộ dân của khu phố 10.

CẨM NƯƠNG