Gia Lai: Khánh thành hệ thống đèn đường điện mặt trời dài 5,2km

Ngày 28-10, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) tổ chức khánh thành và bàn giao công trình Sao sáng buôn làng với cụm tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tặng người dân làng Nẻh và Al Gôn (xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai).

Lễ Khánh thành và bàn giao công trình Sao sáng buôn làng

Công trình dài 5,2km, lắp 170 bộ đèn LED năng lượng mặt trời, trên 5 tuyến đường chính và nhánh, đi qua khu dân cư, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, tổng giá trị hơn 427 triệu đồng, phục vụ 692 hộ dân với gần 2.720 nhân khẩu.

Cùng ngày, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 trao tặng 51 con bò giống sinh sản cho 51 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở 10 thôn, làng thuộc 2 xã Ia Krêl và Đức Cơ (tỉnh Gia Lai).

Bò giống hỗ trợ người dân

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 đề nghị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra việc chăm sóc, chăn nuôi, bảo đảm đàn bò giống phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực; đồng thời động viên các hộ dân phát huy tinh thần tự lực, tích cực lao động sản xuất, xem những con bò được hỗ trợ hôm nay là “cần câu sinh kế”, là động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng khởi sắc.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, thăm hỏi người dân

HỮU PHÚC