TPHCM: Phường Rạch Dừa họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 14-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025). Sự kiện thu hút gần 150 đại biểu là cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và cựu giáo chức trên địa bàn tham dự.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa tặng hoa chúc mừng đại diện các cấp học nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Lãnh đạo phường tặng hoa tri ân các cựu giáo chức

Trong không khí trang trọng, ấm cúng, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam – ngày tôn vinh những người làm công tác trồng người.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm với chủ đề “Người thầy – Ngọn lửa dẫn đường”, nơi ghi dấu những chia sẻ chân tình, xúc động của thầy Võ Văn Lương, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT TP Vũng Tàu và cô Huỳnh Thị Lệ Thùy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 10.

Chương trình tọa đàm đầy xúc động với chủ đề “Người thầy - Ngọn lửa dẫn đường”

Dịp này, UBND phường đã trao 20 giải thưởng cho học sinh đạt thành tích trong cuộc thi vẽ tranh và viết bài cảm nghĩ với chủ đề “Người thầy trong tim tôi”. Trong đó, giải Nhất vẽ tranh thuộc về em Nguyễn Hoàng Bảo Nhi (lớp 1A5, Trường Tiểu học Lưu Chí Hiếu), giải Nhất viết bài cảm nghĩ được trao cho em Lê Phương Huyền (lớp 9/1, Trường THCS Thắng Nhất).

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa tặng Giấy khen cho các em học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh và viết bài cảm nghĩ với chủ đề “Người thầy trong tim tôi”

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo đã và đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục địa phương. Ông bày tỏ mong muốn đội ngũ thầy cô giáo tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay đưa giáo dục phường Rạch Dừa ngày càng phát triển bền vững.

Có 20 em học sinh đạt giải tại cuộc thi này

KHÁNH CHI