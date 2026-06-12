Khảo sát việc phát triển thể dục thể thao tại các địa phương

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, hoạt động thể dục thể thao các địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển thể thao thành tích cao và mở rộng xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao.

Sáng 12-6, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Phước Thắng về kết quả thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển thể dục, thể thao

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển phong trào thể dục thể thao; việc đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể trong nhân dân và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW.

Đoàn khảo sát làm việc với các địa phương về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Đoàn công tác cũng đã ghi nhận, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, hoạt động thể dục thể thao ở địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển thể thao thành tích cao và mở rộng xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, quản lý, đầu tư nguồn lực và phát triển thể thao quần chúng ở một số nơi vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy động viên các em thiếu nhi đang luyện tập thể thao dịp hè tại Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Tam thắng, TPHCM), sau đó làm việc với Đảng ủy phường Tam Thắng cùng các xã Xuyên Mộc và Châu Pha.

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NGUYỄN NAM