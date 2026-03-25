Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bầu cử, tuyển quân

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị đã công bố danh sách 29 người trúng cử đại biểu HĐND phường Bến Cát nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Đảng ủy phường lưu ý HĐND phường nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là công tác giám sát, chất vấn và tổ chức các kỳ họp; tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ và hoàn thành 27 chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2026, trong đó có việc huy động doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát phát biểu tại hội nghị

﻿Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân và công tác bầu cử

Với những kết quả đạt được trong công tác tuyển quân và bầu cử vừa qua, phường Bến Cát đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, góp phần vào thành công chung của địa phương.

