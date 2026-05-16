Lan tỏa kỹ năng an toàn nước trong mùa hè

Mỗi dịp hè đến, nhu cầu tham gia các hoạt động trong môi trường nước của người dân tăng cao, kéo theo nỗi lo về tai nạn đuối nước. Trước thực tế đó, nhiều cơ sở thể thao TPHCM tổ chức các hoạt động nhằm góp phần lan tỏa kỹ năng an toàn nước đến cộng đồng.

Người dân được đào tạo miễn phí các thao tác môn chèo SUP (ẢNH: THƯ NGUYỄN)

Trang bị kỹ năng bơi lội

Những ngày đầu hè, nhiều người dân TPHCM tìm đến các hồ bơi để giải nhiệt cũng như rèn luyện sức khỏe. Đi cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về việc trang bị kỹ năng bơi lội và an toàn trong môi trường nước, đặc biệt với trẻ em. Nổi bật trong các địa điểm bơi lội là hồ bơi Nguyễn Tri Phương (phường Hòa Hưng) vừa được cải tạo, nâng cấp với diện mạo hiện đại và quy mô đạt chuẩn. Công trình có tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng, gồm hồ lớn dài 50m, sâu 2m và hồ nhỏ phù hợp cho trẻ em, người mới tập bơi. Không gian thoáng đãng, hệ thống lọc nước tiên tiến và thời gian hoạt động linh hoạt của hồ bơi giúp người dân dễ dàng tiếp cận, duy trì thói quen tập luyện.

Chị Nguyễn Linh Chi (ngụ phường Tân Hòa) chia sẻ: “Tôi mong muốn tìm kiếm cho con một môi trường bơi thật tốt. Sau khi tìm hiểu, tôi thấy huấn luyện viên ở đây rất tận tình nên quyết định đăng ký cho con học. Không gian hồ bơi sau khi sửa lại đã khang trang hơn, hy vọng nhiều phụ huynh và các em nhỏ sẽ quan tâm đến việc học bơi cũng như rèn luyện kỹ năng an toàn nước”.

Không chỉ phụ huynh, chính các em nhỏ cũng dần thay đổi nhận thức. Từ chỗ sợ nước, e ngại xuống hồ bơi, nhiều em đã tự tin hơn sau quá trình học bơi. Em Nguyễn Hồng Anh (9 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) kể: “Lúc đầu con rất sợ, rồi con được thầy cô dạy cách đứng nước, thở nước. Giờ con biết bơi ếch rồi, xuống hồ không còn lo nữa và còn có thêm nhiều bạn mới”.

Đa dạng các môn thể thao dưới nước

Không riêng môn bơi, các cơ sở còn đẩy mạnh nhiều môn thể thao dưới nước mới mẻ nhằm thu hút người dân tham gia. Chương trình đào tạo miễn phí “Kỹ năng an toàn - sinh tồn khi sử dụng SUP” do Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM (Câu lạc bộ Thể dục thể thao Thanh Đa, phường Bình Quới) tổ chức là một ví dụ. Đây là hoạt động thiết thực, giúp người dân tiếp cận môn chèo SUP - một xu hướng thể thao dưới nước đang ngày càng phổ biến.

Theo bà Trần Thị Ngọc Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, chương trình không chỉ đào tạo kỹ thuật mà còn trang bị kiến thức an toàn khi tham gia các hoạt động thể thao trong môi trường nước. “Chúng tôi mong muốn người dân, đặc biệt là những người chơi phong trào, có được nền tảng kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần thiết”, bà Ngọc Huệ cho hay. Người tham gia được hướng dẫn bài bản từ lý thuyết đến thực hành, bao gồm các kỹ năng: thao tác chuẩn bị, kiểm tra an toàn và vận hành SUP cơ bản; thực hành kỹ năng té - lên SUP; quỳ chèo tốc độ và điều khiển SUP trong bối cảnh có thay đổi dòng - gió; ứng xử phù hợp khi gặp sự cố...

Người dân được huấn luyện viên tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM hướng dẫn thực hành chèo SUP trên sông Sài Gòn (ẢNH: THƯ NGUYỄN)

Anh Ngọc Dương (nhân viên văn phòng) nhận xét: “Đây là kỹ năng mà ai cũng nên có, nhất là vào mùa hè - khi nhiều người tham gia các hoạt động dưới nước. Điều quan trọng là biết giữ bình tĩnh và xử lý tình huống đúng cách”. Trong khi đó, anh Nguyễn Tuấn Dũng (công tác trong lĩnh vực thiết kế đồ họa) chia sẻ: “Chương trình giúp tôi bổ sung thêm nhiều kỹ năng thực tế, đặc biệt là cách tự cứu mình và hỗ trợ người khác khi có sự cố xảy ra”.

Từ việc nâng cấp cơ sở vật chất đến triển khai các chương trình đào tạo, trải nghiệm, các cơ sở thể thao tại TPHCM đang từng bước lan tỏa thông điệp về an toàn nước. Những nỗ lực này không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước, mà còn xây dựng nếp sống năng động, lành mạnh cho cộng đồng.

Ngoài việc đào tạo, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm miễn phí, như chèo SUP tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành), trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026 cũng tạo hiệu ứng tích cực. Nhiều người dân và du khách lần đầu tiếp xúc với bộ môn này đã tỏ ra hứng thú, qua đó tiếp cận thể thao dưới nước một cách an toàn.

NGUYỄN ANH