Xã Long Hải quyết tâm đưa quản lý tàu cá vào nền nếp

Với hơn 1.200 tàu cá, trong đó còn 170 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động, xã Long Hải (TPHCM) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Sáng 20-3, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, đã chủ trì cuộc làm việc với các phòng, ban, đơn vị liên quan để bàn giải pháp đưa công tác quản lý đội tàu cá vào nền nếp trong thời gian tới.

Hiện địa phương hiện có 1.223 tàu cá, trong đó có 170 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động (tính đến sáng 20-3). Đây là nhóm tàu tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cần được kiểm soát chặt chẽ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm như: cập nhật hình ảnh, xác định vị trí, tọa độ neo đậu của từng tàu chưa đủ điều kiện để báo cáo Ban chỉ đạo IUU xã hàng ngày; rà soát, đề xuất xóa đăng ký đối với các tàu cũ, không còn khả năng hoạt động; tăng cường tuyên truyền để chủ tàu chấp hành nghiêm quy định “chưa đủ điều kiện là không được di chuyển”.

Đồng thời, địa phương tiếp tục duy trì lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS) đối với các tàu chưa đủ điều kiện nhằm phục vụ công tác theo dõi, kiểm soát thường xuyên.

Xã Long Hải là địa phương có số lượng tàu cá không đủ điều kiện lớn nhất TPHCM

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh việc quản lý đội tàu phải thực hiện đồng bộ, bao gồm cả tàu đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện hoạt động, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống IUU trên địa bàn.

Thời gian tới, xã Long Hải sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến 100% ngư dân bằng nhiều hình thức như mạng xã hội, loa phát thanh và các mô hình gần gũi như “cà phê sáng cùng ngư dân”, “ăn sáng cùng ngư dân”; vận động 100% chủ tàu ký cam kết không vi phạm IUU; kiên quyết không cho tàu chưa đủ điều kiện ra khơi.

Song song đó, việc cập nhật, thống kê đội tàu sẽ được thực hiện hàng ngày nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo đưa hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn vào nền nếp, đúng quy định.

THÀNH HUY