Phường Thủ Đức xây dựng bộ tiêu chí phường hạnh phúc

Sáng 20-3, UBND phường Thủ Đức phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức tọa đàm "Xây dựng tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc".

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết bày tỏ, hạnh phúc của người dân không đơn thuần là thu nhập hay cơ sở vật chất, mà nằm ở sự an tâm trong mỗi gia đình, hàng xóm gắn kết, chính sách đi vào đời sống... Vì vậy, bộ tiêu chí phải xuất phát từ hơi thở cuộc sống, nhu cầu và góc nhìn của người dân.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Lê Uyên, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết, bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc dựa trên cơ sở ba bộ tiêu chí đo lường hạnh phúc uy tín trên thế giới và khảo sát ý kiến của 300 người dân trên địa bàn. Kết quả cho thấy hạnh phúc của một đô thị không chỉ phụ thuộc vào thu nhập, mà là kết quả của sự kết hợp môi trường sống, sự gắn kết cộng đồng và chất lượng quản trị của địa phương.

Bộ tiêu chí có 12 trụ cột và 46 chỉ số thành phần, bao quát từ các yếu tố cơ bản như: mức sống, môi trường, sức khỏe thể chất; chất lượng xã hội như: quản trị, văn hóa, vốn xã hội; trải nghiệm cá nhân như: sử dụng thời gian, giáo dục, tâm lý.

Đánh giá về bộ tiêu chí, TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử TPHCM cho rằng, các tiêu chí chưa đi vào chiều sâu, do đó cần sắp xếp lại bộ tiêu chí này theo cấu trúc 3 tầng.

Tầng thứ nhất là các điều kiện mềm của cuộc sống như: thu nhập, nhà ở, môi trường sống, hạ tầng giao thông, viễn thông. Tầng thứ hai là vốn xã hội bao gồm: vốn kinh tế và vốn tinh thần, các yếu tố về niềm tin vào chính sách, chính quyền, gắn kết cộng đồng và các thiết chế văn hóa. Tầng cuối cùng là kết quả, người dân có hài lòng với cuộc sống hay không, có hạnh phúc không.

Ở góc độ người dân, đại diện các khu phố cho rằng bộ tiêu chí phường hạnh phúc phải quan tâm đến các vấn đề sát sườn đời sống như: giải quyết triệt để các vấn đề kẹt xe, giao thông, ngập nước và phải có nhóm tiêu chí đánh giá về y tế…

Phát biểu kết luận, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trần Thanh Bình gợi ý, bộ tiêu chí phải có khả năng đo lường, định lượng và so sánh theo thời gian, phản ánh được các khía cạnh cốt lõi của người dân. Bộ tiêu chí không chỉ phục vụ nghiên cứu mà phải trở thành công cụ quản trị thường xuyên của chính quyền phường, nhằm ra quyết định kịp thời phục vụ người dân.

