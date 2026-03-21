Phát huy sức trẻ, thắt chặt tình quân dân

Sáng 21-3, Đoàn cơ sở Hải đoàn 129 và Đoàn phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2026) và ký kết kết nghĩa.

Các đơn vị ký kết kết nghĩa tại chương trình

Hai đơn vị thống nhất triển khai chương trình phối hợp hành động với nhiều nội dung thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên. Trọng tâm là công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình biển đảo và thực hiện phong trào “Quân chủng Hải quân chung tay vì người nghèo”.

Hai bên cũng cam kết cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, duy trì phối hợp và phát huy hiệu quả các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; triển khai các hoạt động cụ thể như giữ gìn cảnh quan môi trường, phòng chống ma túy và thực hiện hiệu quả chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Song song đó, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thăm tặng quà các gia đình chính sách, người neo đơn, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng tại chương trình, cán bộ đoàn viên thanh niên các đơn vị đã ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2026) - mốc son có ý nghĩa quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Dịp này, Đoàn cơ sở Hải đoàn 129 đã trao tặng 7 suất học bổng (trị giá 3,5 triệu đồng) đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo địa phương ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn phường với các lực lượng vũ trang trên địa bàn nói chung và Hải đoàn 129 Hải quân nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Thắng phát biểu tại chương trình ﻿

Trong thời gian tới, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, cống hiến, xung kích, tuổi trẻ hai đơn vị tổ chức thực hiện tốt nội dung chương trình đã ký kết, có nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả thực tiễn từ cơ sở.

* Cũng trong sáng 21-3, Trung đoàn 251 (Vùng 2 Hải quân) phối hợp với Đoàn phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các đơn vị phất cao cờ Đoàn

Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Văn nghệ chào mừng; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; trao tặng cờ Đoàn cho các đơn vị; trao tặng cây xanh và tổ chức trồng cây trong khuôn viên Trung đoàn.

Đại diện các đơn vị tham gia tết trồng cây

MẠNH THẮNG