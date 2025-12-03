Khoảng 578 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho hơn 12.140 hộ dân ở Cà Mau

Chiều 3-12, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã ban hành Đề án về hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có hơn 12.140 hộ cần hỗ trợ. Đối tượng thụ hưởng chia thành 5 nhóm: nhóm cần kỹ thuật sẽ được hỗ trợ cây, con giống và quy trình sản xuất (từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia). Nhóm cần nghề sẽ được đào tạo ngắn hạn, gắn với giải quyết việc làm tại chỗ hoặc xuất khẩu lao động. Nhóm thiếu phương tiện sẽ huy động nguồn xã hội hóa để trao công cụ sản xuất. Nhóm khát vốn sẽ được bố trí ngân sách địa phương và tín dụng ưu đãi. Nhóm không còn sức lao động sẽ được chuyển sang chế độ bảo trợ xã hội.

Để thực hiện Đề án, Cà Mau dự kiến huy động khoảng 578 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi và nguồn xã hội hóa. Phấn đấu, đến hết năm 2027, 100% đối tượng trong danh sách rà soát sẽ được hỗ trợ sinh kế phù hợp, phấn đấu ít nhất 80% trong số đó thoát nghèo bền vững, không tái nghèo.

Trước đó, ngày 18-6, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nối thành công của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Cà Mau đã phát động Chương trình thực hiện Đề án về hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025 - 2027.

Tin liên quan Cà Mau: Sau khi xóa nhà tạm, triển khai hỗ trợ sinh kế cho người nghèo

TẤN THÁI