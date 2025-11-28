Cà Mau: Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2025 có nhiều “điểm sáng”

Ngày 28-11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai đã được khởi công, khi hoàn thành sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Cà Mau

Theo UBND tỉnh Cà Mau, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, khẩn trương của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực.

Chế biến tôm xuất khẩu, lĩnh vực đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh Cà Mau

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025 ước đạt 8% so cùng kỳ (đạt mục tiêu nghị quyết đề ra). Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng ở cả ba khu vực kinh tế. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tổng giá trị sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá hiện hành ước đạt 172 ngàn tỷ đồng, trong đó: khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 34,86%, công nghiệp - xây dựng chiếm 24,23% và dịch vụ chiếm 36,49%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 80 triệu đồng/người/năm (đạt chỉ tiêu nghị quyết).

Trong bức tranh kinh tế tỉnh Cà Mau năm 2025, thủy sản tiếp tục có sự đóng góp tích cực vào tăng trưởng. Tổng sản lượng thủy sản ước cả năm đạt trên 1,2 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 5,57% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm ước đạt 585 ngàn tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng hơn 3,4% so cùng kỳ.

Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm

Nuôi trồng thủy sản tăng trưởng, nhiều mô hình công nghiệp, siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ cao được mở rộng, giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; nhiều vùng nuôi đạt chứng nhận quốc tế (ASC, BAP, Organic), nâng cao thương hiệu tôm Cà Mau. Ước tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 908 ngàn tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng trên 7,8% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm ước 566 ngàn tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,5% so cùng kỳ.

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xác định các công trình, dự án tập trung thu hút nguồn lực đầu tư để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong năm, tỉnh đã khởi công nhiều dự án quan trọng như: đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông từ Đất Mũi ra đảo Hòn Khoai và Cảng Hòn Khoai; mở rộng, nâng cấp cảng hàng không Cà Mau; khánh thành một số công trình lớn như: dự án Khu liên hợp thể dục - thể thao Bạc Liêu, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Cà Mau - Đầm Dơi, cầu qua sông Gành Hào, Quảng trường Phan Ngọc Hiển; cụm Tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc...

Bên cạnh đó, các hoạt động quảng bá, xúc tiến và quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau. Công tác xúc tiến, quảng bá có đổi mới, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và sức cạnh tranh của ngành. Liên kết, hợp tác du lịch được duy trì và mở rộng, tạo động lực thu hút du khách và đầu tư. Tổ chức thành công các sự kiện lớn trong Chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2025"; Diễn đàn Cà Mau: Động lực tăng trưởng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ước thực hiện đến cuối năm 2025, tổng số khách du lịch đạt khoảng 8,1 triệu lượt, tăng trên 11% so cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 8.585 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trên 16% so cùng kỳ.

TẤN THÁI