Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

An Giang: Khởi công xây dựng 10 nhà đại đoàn kết cho người dân xã An Phú

SGGPO

Ngày 28-11, tại xã An Phú, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã trao bảng tượng trưng tài trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho người dân thuộc các ấp Phú Nghĩa, Phú Nhơn, Vĩnh Phú, Vĩnh Hội, Vĩnh An, Vĩnh Hòa và khóm An Thịnh.

Những căn nhà khởi công xây dựng trong dịp này được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng).

Đây cũng chính là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân - dân năm 2026 diễn ra trên địa bàn xã. Qua đó, thể hiện sự chung tay của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, các tổ chức doanh nghiệp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm sóc tốt hơn đời sống người dân, gắn kết mối quan hệ quân dân.

Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

nhà đại đoàn kết quan hệ quân dân xã An Phú An Giang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn