An Giang: Khởi công xây dựng 10 nhà đại đoàn kết cho người dân xã An Phú

Ngày 28-11, tại xã An Phú, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã trao bảng tượng trưng tài trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho người dân thuộc các ấp Phú Nghĩa, Phú Nhơn, Vĩnh Phú, Vĩnh Hội, Vĩnh An, Vĩnh Hòa và khóm An Thịnh.

Những căn nhà khởi công xây dựng trong dịp này được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng).

Đây cũng chính là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân - dân năm 2026 diễn ra trên địa bàn xã. Qua đó, thể hiện sự chung tay của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, các tổ chức doanh nghiệp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm sóc tốt hơn đời sống người dân, gắn kết mối quan hệ quân dân.

NAM KHÔI