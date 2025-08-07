Khối diễu binh, diễu hành sẽ giao lưu với nhân dân sau lễ kỷ niệm Quốc khánh

Chiều 7-8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 do Văn phòng Chính phủ tổ chức tại Hà Nội, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã thông tin về công tác chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2-9-2025.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại họp báo, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thông tin về công tác chuẩn bị.

Theo đó, việc tổ chức diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm đã được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

“Từ quý 2-2024, chúng ta chuẩn bị rất chu đáo và công phu cho sự kiện này”, Thiếu tướng cho biết.

Về tổ chức lực lượng, sẽ có sáu lực lượng tham gia diễu binh diễu hành, gồm: lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an; lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ VH-TT-DL chủ trì.

Đáng chú ý, khối diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối lực lượng vũ trang, trong đó 26 khối quân đội, 17 khối công an; khối xe pháo, khối vũ trang trên biển, 12 khối quần chúng và 1 khối văn hóa – thể thao. Ngoài ra, Việt Nam mời 4 nước tham gia khối quân đội nước ngoài, đến nay Lào và Campuchia đã nhận lời.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối. Thứ tự diễu binh diễu hành như sau: diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân tự vệ, các khối công an.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển (sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình, tổ chức đồng thời với phần diễu binh bằng xe pháo quân sự tại Hà Nội.

Sau đó đến diễu hành của các khối quần chúng và khối văn hóa thể thao.

Sau khi các khối hoàn tất diễu hành qua lễ đài, đoàn sẽ phân tuyến di chuyển trên một số tuyến phố giao lưu với nhân dân. Đồng thời, tổ chức chương trình văn nghệ tại Cung Văn hóa Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Nhà hát Lớn) nhằm tăng cường kết nối giữa lực lượng vũ trang và nhân dân.

Về kết quả tập luyện, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia nhiệm vụ này từ đầu tháng 5-2025. Đã tổ chức hợp luyện bốn buổi và tổng hợp luyện hai buổi ngày 17-7 và gần đây là ngày 5-8.

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ các ngày 21 và 24-8. Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27-8. Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30-8. Lễ chính thức là 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cũng tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự sự kiện diễu binh, diễu hành.

Bộ Công an xác định đây là sự kiện mang tính chất trọng đại của đất nước, do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự rất cao.

Sự kiện diễu binh, diễu hành, số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia gần 19.000 người, chưa tính số lượng tham gia của nhân dân. Quy mô sự kiện rất lớn. Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cho các sự kiện tháng 8 là cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng làm trưởng ban, công an các đơn vị địa phương là thành viên để tổ chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, đặc biệt là những sự kiện tháng 8 này.

Song song đó, đảm bảo thuận lợi, thân thiện, chặt chẽ vì đây cũng là ngày lễ, chúng ta mở đón khách quốc tế, nhân dân tham gia đông. “Đây là hình ảnh của chúng ta, nhưng cũng hết sức chặt chẽ và an ninh vì đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng chống phá, vi phạm pháp luật”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu.

Lực lượng công an đã triển khai các lực lượng nắm chắc tình hình, đặc biệt là các hoạt động lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, phân loại tội phạm, từ đây đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động. Triển khai trong sạch địa bàn trên toàn quốc, đến thời điểm này, Bộ Công an đã triển khai đồng loạt 80 đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm.

Toàn lực lượng đã sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện vũ khí, trang bị hậu cần bảo đảm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất; đảm bảo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân với các bộ, ban, ngành và các địa phương để thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện diễn ra trong tháng 8.

LÂM NGUYÊN