Khối thi đua 10 TPHCM thực hiện chương trình an sinh xã hội tại tỉnh Cà Mau

Chiều 13-11, Khối thi đua 10 TPHCM, gồm các tổng công ty, công ty trong lĩnh vực kinh tế – tài chính của TPHCM do Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước TPHCM (HFIC) làm khối trưởng thực hiện chương trình vì an sinh xã hội năm 2025 tại xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Đặng Quốc Toàn tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

Tham dự chương trình có các đồng chí Đặng Quốc Toàn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trương Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng HFIC và các đơn vị thành viên HFIC.

Đồng chí Trương Tuấn Anh trao bảng tượng trưng 2 công trình an sinh xã hội tại Trường THCS Tân Lộc Bắc

Thực hiện chương trình vì an sinh xã hội tại xã Tân Lộc, Khối thi Đua 10 và các đơn vị thành viên HFIC hỗ trợ 2 công trình an sinh xã hội tại Trường THCS Tân Lộc Bắc trị giá 800 triệu đồng; trao 50 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt cùng hiện vật); tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học của Xã Tân Lộc (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và quà); tặng tiền mặt và quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng (Mẹ Đoàn Thị Cưởng, ngụ xã Trí Phải và Mẹ Bùi Thị Anh, ngụ xã Tân Lộc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân tặng hoa tri ân Khối thi Đua 10 và các thành viên HFIC

Phát biểu tại chương trình vì an sinh xã hội năm 2025 tại xã Tân Lộc, đồng chí Trương Tuấn Anh nhấn mạnh, khối thi đua 10 – TPHCM luôn xác định công tác an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động. Những phần quà và công trình hôm nay là tình cảm, trách nhiệm, là sự sẻ chia chân thành của tập thể các đơn vị trong Khối thi đua 10 – TPHCM, cùng với đó là sự tham gia đóng góp của các đơn vị doanh nghiệp khối thi đua 2 thuộc hệ thống thi đua HFIC.

“Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nguồn động lực để bà con xã Tân Lộc tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2025–2030”, đồng chí Trương Tuấn Anh bày tỏ.

TẤN THÁI