Miền Trung: Sơ tán người dân, chủ động tiêu thoát nước để chống ngập do mưa lớn

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương ở miền Trung chủ động phương án sơ tán người dân, tiêu thoát nước để chống úng ngập trước nguy cơ mưa lớn nhiều ngày tới.

TP Huế phát lệnh điều tiết hồ thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) từ ngày 12-11 để chủ động ứng phó đợt mưa lớn trong những ngày tới

Ngày 13-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẵn sàng ứng phó đợt mưa lũ mới có thể xảy ra do thời tiết cực đoan.

Theo công văn, trong thời gian vừa qua, khu vực miền Trung xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế xã hội; hiện các tỉnh, thành phố vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 15-11 đến ngày 18-11, khu vực từ Huế đến Gia Lai có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Sau đó, từ ngày 19-11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các địa phương nêu trong công văn thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; đảm bảo an toàn cho các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du.

PHÚC VĂN