Phòng chống cháy nổ phương tiện chạy bằng pin, chủ động trong lộ trình xanh

Trước xu hướng chuyển đổi xanh, sử dụng xe điện ngày càng phổ biến, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC 07) Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn, nhất là trong sử dụng và sạc pin lithium-ion – “trái tim” của các phương tiện giao thông xanh.

Đó là thông tin được Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng PC07 Công an TPHCM thông tin đến phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT thành phố tổ chức, chiều 13-11.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng PC07 Công an TPHCM, thông tin tại họp báo

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng PC07 Công an TPHCM, trong 1 năm, từ 10-10-2024 đến 5-10-2025, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 41 vụ cháy liên quan đến phương tiện giao thông sử dụng pin.

Đặc điểm của loại pin Li-ion có mật độ năng lượng cao, dễ phát sinh nhiệt và cháy nổ nếu sạc, bảo quản hoặc sử dụng sai cách.

Khi xảy ra cháy, việc dập tắt gặp nhiều khó khăn do pin thường được đặt trong khoang kín, nhiệt lượng lớn và có thể bốc cháy trở lại dù đã được khống chế.

Để chủ động trong lộ trình xanh, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng PCCC toàn quốc xây dựng kế hoạch, trang bị phương tiện chữa cháy đặc thù và phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương ban hành bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện và hạ tầng xe điện.

Một vụ cháy xe điện tại nhà dân trên địa bàn phường Tân Hòa, tháng 7-2025

Cùng với đó, lực lượng PC07 Công an TPHCM đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho người dân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xe điện, đồng thời nghiên cứu các chất chữa cháy chuyên dụng phù hợp với đặc tính pin Li-ion.

Lực lượng PC07 Công an TPHCM khuyến cáo người dân bảo dưỡng định kỳ, sử dụng thiết bị sạc chính hãng, không sạc qua đêm hoặc trong không gian kín, đặt xe nơi thoáng mát, tránh gần vật dễ cháy và khi có sự cố cần kết hợp làm mát, di dời vật dụng xung quanh để ngăn cháy lan.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, nhưng an toàn phải đi trước một bước. Chủ động phòng ngừa, tuân thủ khuyến cáo chính là góp phần bảo vệ bản thân, cộng đồng và thực hiện thành công mục tiêu phát triển xanh, bền vững của thành phố.

THU HƯỜNG - MẠNH THẮNG