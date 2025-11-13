Nhiều ý kiến phản đối cho thuê căn hộ ngắn hạn trong chung cư

Ngày 13-11, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi UBND TPHCM về việc thực hiện mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn đối với căn hộ để ở trong nhà chung cư, trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, thời gian qua, Sở nhận được nhiều kiến nghị của các cá nhân là chủ sở hữu, các ban quản trị chung cư và doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư về việc khai thác căn hộ theo hình thức lưu trú du lịch.

Theo đó, nhiều ý kiến phản đối đề xuất thí điểm của Sở Xây dựng cũng như việc điều chỉnh các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động cho thuê lưu trú ngắn hạn tại chung cư.

Cùng với đó, kiến nghị UBND TPHCM giữ nguyên quy định tại Quyết định số 26/2025 tiếp tục kiên quyết cấm sử dụng căn hộ chung cư nhà ở làm cơ sở lưu trú ngắn hạn dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và ổn định an ninh trật tự xã hội; đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng căn hộ chung cư nhà ở làm cơ sở lưu trú có vi phạm, đảm bảo môi trường sống an toàn, ổn định, đúng chức năng cho cư dân đô thị.

Căn cứ các quy định và tình hình thực tiễn, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TPHCM xem xét giao Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bổ sung các điều, khoản quy định việc sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú ngắn hạn vào Quyết định của UBND TPHCM sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2025.

Trước đó, ngày 27-2, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 26/2025 quy định về quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Theo đó, việc cho thuê căn hộ trong nhà chung cư phải đảm bảo đúng mục đích sử dụng để ở, tuyệt đối không sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở (thuê ngắn hạn, theo ngày, giờ...).

THANH HIỀN