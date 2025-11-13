Trao giải cuộc thi thiết kế biểu trưng “Biểu tượng đô thị – Dấu ấn kết nối”

Sau hơn hai tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 104 bài dự thi hợp lệ từ khắp mọi miền đất nước, ghi nhận hơn 30.000 lượt bình chọn trực tuyến và hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Đây được xem là một hoạt động sáng tạo mang tính lan tỏa cao, góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới và kết nối trong cộng đồng.

Chiều 13-11, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Sở xây dựng) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi thiết kế logo/biểu trưng “Biểu tượng đô thị – Dấu ấn kết nối”, tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, hội đồng giám khảo, cùng đông đảo thí sinh và khách mời.

Lý Trần Thuận (Kiến trúc sư) đoạt giải nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Ban tổ chức, cuộc thi diễn ra trong giai đoạn hệ thống giao thông công cộng TPHCM đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, với việc mở rộng phạm vi quản lý sang khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, hướng tới mô hình vận hành liên kết vùng và đồng bộ hạ tầng.

Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm một biểu trưng thống nhất, hiện đại và giàu tính nhận diện là hết sức cần thiết – nhằm đại diện cho toàn bộ hệ thống phương tiện, điểm dừng, thẻ vé và nền tảng số của giao thông công cộng vùng đô thị.

Các thí sinh đoạt giải. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại vòng chung kết, 10 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trình bày và bảo vệ trước hội đồng giám khảo. Các bài dự thi được đánh giá toàn diện về tư duy thiết kế, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng, kỹ năng trình bày – phản biện và mức độ lan tỏa trong cộng đồng.

Ban Tổ chức đã trao 11 giải thưởng nhằm ghi nhận và khích lệ những ý tưởng tiêu biểu, trong đó: Bạn Lý Trần Thuận, ngụ Ấp Phú Long Thành, Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Kiến trúc sư, đoạt giải nhất trị giá 100 triệu đồng, kèm cúp lưu niệm và giấy chứng nhận.

Đặc biệt, tác phẩm đạt giải nhất sẽ được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM tiếp tục hoàn thiện để hướng tới trở thành biểu trưng chính thức cho toàn bộ hệ thống giao thông công cộng TPHCM xuất hiện trên các phương tiện, điểm dừng, thẻ vé và ứng dụng di chuyển.

Phát biểu tại lễ tổng kết trao giải, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM Phạm Ngọc Dũng khẳng định: “Cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thiết kế, mà còn là minh chứng cho tinh thần lấy con người làm trung tâm trong quy hoạch và phát triển giao thông công cộng vùng đô thị. Mỗi tác phẩm là một góc nhìn sáng tạo, góp phần hình thành nên biểu tượng mới cho đô thị kết nối – hiện đại – bền vững”.

QUỐC HÙNG