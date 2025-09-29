Khởi tố 10 đối tượng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền bảo hiểm

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 đối tượng trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1999, trú xã Nam Phước); áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can còn lại gồm: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thủy, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thuỷ, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan, Nguyễn Thanh Hoàng (cùng trú tại TP Đà Nẵng).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Hạnh, khi làm thư ký cho cộng tác viên của một công ty bảo hiểm, đã phát hiện nhiều sơ hở trong khâu xét duyệt tự động chi trả quyền lợi bảo hiểm dưới 6 triệu đồng.

Cụ thể, khi nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến trên ứng dụng Zalo, nếu quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng 6.000.000 đồng thì hệ thống tự động sẽ tự xét duyệt và chi trả quyền lợi. Đối với quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần lớn hơn số tiền 6.000.000 đồng thì hồ sơ sẽ dừng lại cho Thẩm định viên thẩm định.

Lợi dụng điều này, Hạnh cùng đồng phạm làm giả hồ sơ y tế, giấy tờ viện phí để gửi yêu cầu chi trả bảo hiểm. Từ tháng 6-2021 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện 213 bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt của công ty bảo hiểm tổng số tiền hơn 546 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.

PHẠM NGA